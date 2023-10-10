51 فرصة عمل شاغرة في المنطقة الصناعية بالسويس.. اعرف التفاصيل

أعلنت مديرية العمل بمحافظة السويس، حاجة إحدى شركات التي تعمل في مجال الإنشاءات، ومقرها المنطقة الصناعية، لشغل عدد من الوظائف، بدون مؤهلات.

فرص العمل بإحدى شركات الإنشاءات

وتضمن إعلان مديرية العمل بالسويس حاجة إحدى شركات الإنشاءات لعمال بمؤهلات وبدون للعمل في وظائف فنية مختلفة، على أن تقبل الطلبات الخاصة بالراغبين في العمل بمقر الشركة من اليوم.

وقال حاتم جاد، وكيل وزارة العمل بمحافظة السويس، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن إحدى شركات المنطقة الصناعية بحاجة لشغل 51 فرصة عمل، من العمالة بدون وبمؤهلات بمرتبات تحدد بعد المقابلة، على ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا.

وأضاف «جاد»، أن كل هذه المعلومات معلنة على الموقع الرسمي لوزارة العمل وفق توجيهات وزير العمل حسن محمد حسن شحاتة، وتعليمات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس بالعمل على تيسير وتوفير فرص العمل لأبناء محافظة السويس.

51 فرصة عمل

وأوضح وكيل وزارة العمل بمحافظة السويس، أن الوظائف الشاغرة، تتضمن 10 عمال لحام و10 براد و6 حجار و4 تركيبات و6 دهانات و4 لحام قوى كهربائي و3 لحام غازات، و4 ترميل و1 كهربائي و1جودة و1 تشغيل أوناش وآلات رفع.