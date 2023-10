فبركة إسرائيلية لصور هجوم حماس بالذكاء الاصطناعي.. ماذا حدث لجاكسون هنكل؟

تصدر الإعلامي جاكسون هنكل مؤشرات البحث عالميا، وذلك بعد كشفه كذب نتياهو حول صور مفبركة باستخدام الذكاء الاصطناعى، ليفضح الممثل والإعلامي الأمريكي أكاذيب قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار استهداف المدنيين في قطاع غزة.

ونشر جاكسون هنكل عدة فيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة به وموقع «X»، وتفيد نزوح المئات من الفلسطينيين خارج غزة بناء على طلب الإسرائليين.

وكتب جاكسون: «إخلاء ضخم من خلال مركبة ناقلة تقل مواطنين فلسطينيين تم استهدافهم من قبل القوات الجوية الإسرائيلية بعدما طالبتهم بالنزوح إلى جنوب غزة».

كما كشف وجود بعض الصور المفبركة باستخدام الذكاء الاصطناعي، روجها الاحتلال الإسرائيلي فكتب: «قالوا إن لديهم صورة لـ40 طفلا مقطوع الرأس، لكن الصورة أظهرت طفلا واحدا ثم تم الكشف عن أن الصورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، لكن الأمر لم يكن مهما لأن كذبة 40 طفلا مقطوعة الرأس قد سمعها بالفعل عدد كافٍ من الناس لتبرير حرب كبيرة».

