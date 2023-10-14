مئات يتظاهرون أمام البيت الأبيض تضامنا مع فلسطين «فيديو»

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» تنظيم متظاهرين في واشنطن، وقفة أمام البيت الأبيض لدعم قضية فلسطين، وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ضد التصعيد العنيف الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين، وقصف المنازل على رؤوس ساكنيها بدون إنذار.

تظاهرات أمام البيت الأبيض لدعم فلسطين

حرص الآلاف من داعمي القضية الفلسطينية على التظاهر أمام البيت الأبيض لدعم قضية فلسطين اليوم السبت، وقاموا بترديد الكثير من الهتافات التي تعبر عن التضامن مع المواطنين المدنيين الذين يتعرضون لكافة أشكال التنكيل بدون رادع.

وحمل الكثير منهم لافتات وأوراق مدون عليها عبارات داعمة للقضية الفلسطينية ضد عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي باللغة الإنجليزية.

وشارك في المسيرة عدد كبير من الجاليات العربية، وأبناء الجالية الفلسطينية، الذين حرصوا على رفع لافتات أمام البيت الأبيض لدعم قضية فلسطين، ضد الإبادة الجماعية التي يعاني منها المواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية على يد العدوان الإسرائيلي.

شهداء فلسطين اليوم

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد اليوم السبت أكثر من 400 مواطن، وأصيب نحو 1500 آخرين، نتيجة الغارات التي ينفذها طيران الاحتلال، واستهدفت منازل وبنايات سكنية لمدنيين في مختلف مناطق قطاع غزة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

بينما وصلت آخر إحصائيات ارتقاء الشهداء، جراء القصف المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية لليوم الثامن على التوالي إلى 2269 شهيدًا و9814 مصابًا.

وسجلت أعداد الشهداء في قطاع غزة إلى 2215 شهيدًا، و8714 مصابًا، وفي الضفة الغربية 54 شهيدًا، وأكثر من 1100 مصاب.