ما الفرق بين القائمة المبدئية والنهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية؟

فارق كبير يظهر بين القائمة المبدئية والقائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، وقد لا يعرف البعض أن القائمتين قد يظهر فيهما اختلاف سواء باستبعاد مرشح أو قبول طعن آخر وإضافته، كما أنهما تختلف فيهما صفة المرشح ذاته، وأيضًا يختلف تاريخ الإعلان عنهما.

ويوضح التقرير التالي الفرق بين القائمة المبدئية والنهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات.

وتساءل كثيرون حول الفرق بين القائمة المبدئية والقائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، ويعد أول اختلاف بينهما في أهمية كلا منهما:

الأهمية:

وتعد القائمة المبدئية هي القائمة التي تضم المرشحين المحتملين، والذين استوفوا الشروط المطلوبة، وقد يدخلون سباق الاقتراع، أما القائمة النهائية، فتضم المرشحين الفعليين الذين سيخوضون المارثون الانتخابي.

تاريخ القوائم:

وفقا للجدول الزمني، يتم الإعلان عن القائمة المبدئية لمرشحي الانتخابات الرئاسية بعد يومين من غلق باب الترشح، والذي أعلن عن إغلاقه، أمس السبت، لذا من المنتظر أن تعلن القائمة يوم 16 أكتوبر، أما القائمة النهائية فتحدد موعد الإعلان عنها يوم 9 نوفمبر المقبل.

صفة المرشح في القوائم:

يطلق على المرشح في القائمة المبدئية لقب «مرشح محتمل»، كونه قد يتم استبعاده أو ينسحب، أما في القائمة النهائية، فيكون المرشح «مرشح فعلي»، لأنه سيخوض الانتخابات دون شك.