الهيئة الوطنية تعلن غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية رسميا

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، اليوم السبت الموافق 14 أكتوبر، غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وذلك عقب انتهاء مدة العشرة أيام التي حددتها الهيئة لتلقى طلبات الترشح.

4 مرشحين تقدموا للانتخابات

وأعلنت لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية بالهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى المدير التنفيذي للهيئة، أنه تقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح فى 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر بأوراق ترشحهم فى الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهورية.

وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه سوف تعلن بعد غد الإثنين القائمة المبدئية لأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية وأعداد المزكين أو المؤيدين لهم.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه سيتم فتح باب تلقي اعتراضات المرشحين يومي الثلاثاء والأربعاء لمدة 3 أيام اعتبارا من 19 إلى 21 أكتوبر، وسيتم إخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر.