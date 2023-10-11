الهيئة الوطنية للانتخابات: لم نتلق أي طلبات ترشح اليوم

قال المستشار أحمد البنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس لجنة تلقي أوراق الترشح، إن الهيئة لم تتلق أي طلبات ترشح في اليوم السابع من فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية.

وتلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، على مدار الستة أيام الماضية، 3 طلبات ترشح، من المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، والمرشح الرئاسي المحتمل عبد السند يمامة.

وينص القانون وقرارات الهيئة للانتخابات الخاصة بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، على أن يحصل المتقدم للترشح على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، أو 25 ألف تأييد من المواطنين بـ15 محافظة بحد أدنى 1000 تأييد من كل محافظة، يجري توثيقها على نماذج مخصصة من قبل الهيئة الوطنية بمكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري.