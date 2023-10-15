5 معلومات عن قذيفة الياسين.. استخدمت لأول مره في عملية طوفان الأقصى (فيديو)

نجحت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، منذ يومها الأول لعملية طوفان الأقصى في مفاجأة جيش الاحتلال الإسرائيلي باستعمال أسلحة لأول مرة وهي «قذيفة الياسين» محلية الصنع، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم»،

5 معلومات عن قذيفة الياسين

وفى التقرير التالي تستعرض بوابة «الوطن» أهم المعلومات عن قذيفة الياسين، وتأتي كالتالي:-

1- اُستخدمت لأول مرة في طوفان الأقصى.

2- قذيفة الياسين محلية الصنع ومضادة للدروع.

3- قذيفة الياسين من عيار 105 ملم.

4- القذيفة ترادفية ذات قدرة تدميرية عالية.

5- أول استهداف لها كان لدبابة العدو الإسرائيلي من نوع «ميركافا» والتي أدت إلى تدميرها.

ارتفاع عدد الشهداء

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2384 شهيدًا، وارتفاع عدد الجرحى إلى نحو 10250 جريحًا، منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي، أنَّ عدد ‎الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2329 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بينما وصل عدد الجرحى إلى 9042 مصابًا.

وفي‎ الضفة، ارتفع عدد الشهداء إلى 55 شهيدًا، بعد الإعلان أمس عن استشهاد الطفل محمد رفعت عدوان (16 عامًا) في محافظة طولكرم، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 1200.