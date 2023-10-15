قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 51 فلسطينا في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة طالت 51 مواطنا من محافظات الضفة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 51 فلسطينيا من الضفة

من بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إياس بسام الفراحين، وعبد الناصر محمد اللحام، وإياس حسين شاهين، مخيم الدهيشة، والشقيقين محمود ومالك إياد ثوابتة، وأحمد صالح ثوابتة من بلدة بيت فخار، والصحفي صبري جبرين، وهشام خليل العمور من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، ومحمود نصري صلاح وأحمد حسن صلاح من بلدة الخضر.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال علاء الجعبة، والمحاضر في جامعة الخليل الدكتور أيمن عمر البدارين من المدينة، ومن بلدة دورا اعتقلت الشقيقين محمد وأحمد رزق الرجوب، وجمال عايد العواودة من قرية خرسا، والأسير المحرر يوسف أبو هاشم 26 عاما، وعلي عز الدين الحميدان أبو مارية 21 عاما، وبهاء محمد خليل زعاقيق 28 عاما، وأمير قاسم خليل اخليل 16 عاما من بلدة بيت آمر شمال الخليل.

أسماء المعتقلين من مدينة جنين

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال أحمد ضياء الأحمد من بلدة رمانة، وعلي سميح أبو بكر وطارق محمد قبها من بلدة يعبد.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال مازن الدنبك، وسامي العاصي، ونصر الله يليبلة، وجعفر ريحان، ومؤمن ريحان، وبراء ريحان من قرية تل، وناصوح اشتية ونجله محمد من قرية سالم شرق المدينة.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال كل من: محمد طاهر البرغوثي، ويعقوب ثلجي الريماوي، وعبادة أشرف الريماوي، وأسعد وليد الريماوي، من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، وفايز بدرة، وبراء بدرة، مصطفى أبو كويك، وبشير أبو كويك، ونادر عباس، ومحمد أبو كويك، ومحمود مصطفى أبو كويك، وسامي سامر أبو كويك، من مخيم الأمعري جنوب مدينة رام الله، وموسى إيهاب، وعلي دبور، من مخيم الجلزون شمال المدينة، وجهاد خالد غيظان، ومحمد رأفت فوزي جميل، من قرية قبيا غرب رام الله، ومحمد طاهر مزاحم 25 عاما، والطفل عبد الله هلال محمود هلال 16 عاما، من بلدة عبوين شمال غرب المدينة.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن شكري الحنش، من بلدة أبو ديس شرق القدس، والشابين سامر ظاهر وإبراهيم سبيتان، من بلدة الطور شرقا، والمواطن سليم شماسنة، من بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة.