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مسؤول فلسطيني: أمريكا تحمي جيش الاحتلال الإسرائيلي لممارسة جرائمه في غزة

كتب:

هانى حسن
10:06 ص | الأحد 15 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنّ جيش الاحتلال في قطاع غزة يرتكب أفعالا ذات طابع استعماري توسعي.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ إسرائيل تمارس كل أنواع جرائم الحرب منذ عام 1948 ودمرت أكثر من 570 قرية وتواصل انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، متابعا: «سنتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين».

وأكد الهباش، أنّ الولايات المتحدة توفر حماية غير مشروعة لجيش الاحتلال لممارسة جرائمه في قطاع غزة.

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