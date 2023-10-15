وصول طائرة مساعدات إماراتية ثانية إلى العريش تمهيدا لدخول قطاع غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بوصول طائرة مساعدات إماراتية ثانية إلى مطار العريش تمهيدا لإرسالها إلى قطاع غزة

ووصلت إلى مدينة العريش في شمال سيناء، كمية من المساعدات الطبية والأدوية من الإمارات، على متن طائرة إماراتية هبطت في مطار العريش الدولي.

وتعد هذه الطائرة هي الرابعة التي تصل إلى مدينة العريش، حيث سبقها وصول 3 طائرات أردنية وطائرتين تركيتين، وتحمل على متنها كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأفرغ متطوعو الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، محتويات الطائرة تمهيدًا لنقلها إلى مخازن استاد العريش لحين إدخالها إلى قطاع غزة.