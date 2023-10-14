رئيس الإمارات يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي احتواء الموقف في الأراضي الفلسطينية

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأولوية القصوى؛ لضمان توفير الحماية الكاملة للمدنيين والحفاظ على أرواحهم وضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة، إلى جانب الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد.

ضرورة تكاتف الجهود

وذكرت وكالة أنباء الإمارات «وام» أن اللقاء تضمن أيضا، ضرورة تكثيف الجهود والمساعي الدبلوماسية الإقليمية والدولية؛ لاحتواء الموقف ومنع تفاقم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واندلاع مزيد من العنف والأزمات في المنطقة، في ظل تطورات الأوضاع وتداعياتها الخطيرة التي تشهدها.

العمل لتحقق السلام العادل الشامل

كما بحث الجانبان أهمية العمل على إيجاد أفق سياسي واضح؛ لضمان تحقيق السلام العادل والشامل الذي يرسخ الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدين حرصهما المشترك على تعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط، واستعرضا علاقات التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميته في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة.