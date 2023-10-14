الاتحاد الأوروبي يرفع حزمة المساعدات الإنسانية لغزة إلى 75 مليون يورو

كشفت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن زيادة حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى سكان قطاع غزة بمقدار 3 أضعاف، لتصل إلى نحو 75 مليون يورو، في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف على غزة منذ 8 أيام بشكل متواصل، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنه بعد المحادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، فإن المفوضية ستقوم فوراً بزيادة حزمة المساعدات الإنسانية إلى غزة بمبلغ قدره 50 مليون يورو، ويرفع ذلك مجموع المساعدات المقررة من الاتحاد الأوروبي إلى غزة، لنحو 75 مليون يورو.

وأضافت: «سنواصل تعاوننا الوثيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها، لضمان وصول هذه المساعدات للمحتاجين إليها في قطاع غزة»، وتابعت: «نعمل جاهدين لضمان حصول المدنيين في قطاع غزة على الدعم في هذا الإطار».

وفي نفس السياق، أكد مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي، يانيز لينارتشيتش، أنه من الضروري ضمان الوصول الآمن وغير المقيّد للمساعدات الإنسانية.