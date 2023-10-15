احذر استخدام أعواد القطن في تنظيف أذنيك.. قد تؤدي إلى فقدان السمع

يلجأ الأشخاص عادة إلى تنظيف الأذن بالأعواد القطنية، باعتبارها واحدة من الحلول المثالية التي يعتمد عليها الكثيرون، إلا إن موقع «health line» أشار إلى عدد من الأسباب التي تشير بدورها إلى الأضرار الجسيمة التي قد تلحق بالأذن، في حالة استخدامها، لذا وجب التوقف عنها فورًا.

أدوات احذر استخدامها لتنظيف أذنيك... منها أعواد القطن

تعمل المسحات القطنية التي تعلو هذه الأعواد، إلى تشكيل خطورة على الأذن قد تؤدي في بعض الأحيان إلى ثقب طبلة الأذن وفقدان السمع، إلى جانب إتلاف الهياكل الحساسة الموجودة خلف الأذن، وبحسب «health line» أن هناك عددًا من الأسباب التي تمنع استخدام أعواد القطن، يمكن إيضاحها فيما يلي:

- أن أعواد القطن تدفع الشمع في اتجاه طبلة الأذن التي تؤدي إلى تمزقها أو فقدان السمع.

- تعمل أعواد القطن على الشعور بالجفاف والحكة وتجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

- تساعد الحركات الطبيعية للفك على التخلص من شمع الأذن دون الحاجه إلى استخدام الأعواد القطنية.

لم تكن الأعواد القطنية هي الوحيدة التي تؤثر على الأذن، فهناك بعض الأمور الأخرى التي تلحق بها الضرر، التي اشار إليها محمد اللبان، استشاري ورئيس قسم الأنف والأذن بمستشفى أم المصريين، في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إلى عدد من الأسباب الأخرى:

سماعة هاند فري

تؤثر الأصوات العالية بالسلب على الأذن، خاصة على عصب الأذن وتلحق به الكثير من الأضرار على المدى البعيد، لذا يفضل عدم استخدامها بصورة مستمرة لحماية من الأضرار الناجمة عنها.

الضرب

يؤثر الضرب على الأذن ويلحق ضررًا بها، إذ يلجأ الأشخاص عادة إلى الضرب على سبيل الهزار، إلا أنه سلوك خاطىء.

لذا أشار تقرير في موقع «بولد سكاد» أن الطريقة الآمنة، إلى وضع بضع من قطرات محلول الماء والملح داخل أذنيك، واستخدامها ولكن ينبغي إلا تكون المياه ساخنة جدا أو باردة.