وزير الإنتاج الحربي يطير إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في معرض «ADEX 2023»

يتوجه المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم، إلى كوريا الجنوبية لحضور فعاليات معـرض سيول الدولي للفضاء والدفاع «ADEX 2023»، والمقرر إقامته خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجاري.

الصناعات الدفاعية

صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد عيد بكر بأنَّ مشاركة وزير الدولة للإنتاج الحربي في هذا المعرض تعد فرصة مهمة للاطلاع على مدى التطور في مجال الصناعات الدفاعية وبحث إمكانية نقل بعض التكنولوجيات المتقدمة لشركات الإنتاج الحربي بهدف تطوير وإنتاج نظم التسليح والذخائر.

وأضاف أنَّه من المخطط أنَّ يلتقي وزير الدولة للإنتاج الحربي عدداً من الشخصيات المهمة من القيادات العسكرية حول العالم وعددًا من رؤساء الشركات المشاركة في المعرض، إلى جانب حضور عدد من الفعاليات والندوات التي ينظمها المعرض حول تطوير الأنظمة والصناعات الدفاعية ومحاكيات التدريب، بالإضافة إلى زيارة الأجنحة الخاصة ببعض الدول المشاركة في المعرض، كما سيوجه الدعوة لبعض الشركات المشاركة بالمعرض للمشاركة بمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «ADEX 2023» المزمع إقامته في مصر بشهر ديسمبر المقبل.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي أنَّ الوزير محمد صلاح أشاد بما يشهده معرض «ADEX» من تطور في أعداد الشركات العالمية المشاركة فيه؛ فقد شهد المعرض مشاركة 370 شركة من 32 دولة في نسخة عام 2015، وحضر في نسخة عام 2017 نحو 405 شركات من 33 دولة، بينما شاركت 440 شركة من 38 دولة في نسخة عام 2021، ومن المتوقع أن تشهد نسخة العام الجاري مشاركة عدد أكبر من الشركات.

ونوه إلى أنَّ «ADEX» يعد من أهم المعارض الدفاعية في آسيا، ويتمّ إقامته كل عامين، وتشارك فيه العديد من الشركات العالمية الكبرى الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية وذلك لعرض منتجاتها الحديثة والمتطورة في هذا المجال.

معارض عسكرية متنوعة

جدير بالذكر، أنَّ نسخة هذا العام من المعرض ستشهد عرض طائرات عسكرية مقاتلة، نقل، شحن، وطائرات مدنية ومروحيات ذات الاستخدام العسكري والمدني إلى جانب الطائرات المسيرة الدرونز والأقمار الصناعية ومعدات عسكرية وأجهزة محاكاة ومركبات مدرعة وغير مدرعة وأنظمة أسلحة برية وبحرية.