وزير الإنتاج الحربي لعمال المصانع: قدموا مقترحاتكم.. بابي مفتوح للجميع

أجرى المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مرورا مفاجئا لتفقد شركة حلوان للصناعات الهندسية «مصنع 99 الحربي»، وشركة حلوان للصناعات غير الحديدية «مصنع 63 الحربي»، في إطار حرصه على مواصلة تنفيذ جولاته التفقدية للشركات والوحدات التابعة للوزارة.

بدأت الزيارة المفاجئة في كل شركة بتفقد الوزير لقطاعات الإنتاج المختلفة، حيث تابع مراحل العملية الإنتاجية ببعض خطوط الإنتاج، بدايةً من إيصال المواد الخام للخط، ووصولا إلى المنتج النهائي.

زيارات مفاجئة لمصانع الإنتاج الحربي

وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن حرصه على تنفيذ الزيارات المفاجئة للجهات التابعة لمتابعة انتظام سير العمل على أرض الواقع، والاطمئنان على جودة العملية الإنتاجية بها والوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها بشأن موضوع أو مشروع معين منوطة «الشركة - الوحدة» بتنفيذه، حيث تواجد الوزير في «99 الحربي» باكرا في توقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة، ومتابعة ما تم إصداره من توجيهات خلال الزيارتين المفاجئتين الأخيرتين للشركة، والتي قام بهما الوزير خلال شهريّ مارس ويونيو 2023 حيث تم الوقوف على مدى التزام الشركة «مصنع 99 الحربي» بتخزين خامات التصنيع في الأماكن المخصصة لها.

وفي الجولة التفقدية للشركة «مصنع 63 الحربي»، جرى متابعة ما أصدره الوزير من توجيهات خلال الجولة التفقدية المفاجئة التي نفذها للشركة خلال الشهر الماضي، وبينها تشكيل لجنة من «المهندسين، الفنيين، الكيميائيين» العاملين بأحد مصانع الشركة «63 الحربي» لتحديد المشكلات المتعلقة بخطوط الإنتاج «كيميائية، ميكانيكية، كهربائية» وتحديد كيفية حلها سواء عن طريق الشركات الشقيقة أو جهات خارجية حيث تم عرض جهود اللجنة لزيادة معدل الإنتاجية بخط شرائط النحاس.

اجتماع الوزير بأطقم العمل

وخلال التفقد المفاجئ للشركتين، اجتمع وزير الدولة للإنتاج الحربي بأطقم العمل المتواجدة بشركتيّ «حلوان للصناعات الهندسية وحلوان للصناعات غير الحديدية»، لاستعراض معدلات الإنتاج خلال الفترة السابقة وحجم المبيعات، وحرص الوزير محمد صلاح، خلال الجولة على مراجعة خطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة والموقف المالي للشركتين وإجراءات الأمن الصناعي، موجّها بمراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية وتطبيق الأكواد الخاصة بالصيانة والتخزين والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لنهو المشروعات التي يتم تنفيذها.

واستمع الوزير محمد صلاح، خلال الزيارتين إلى العاملين بكل شركة، موضحا أنّه عقب كل جولة تفقدية لإحدى الشركات/الوحدات التابعة يتم تجميع مقترحات ومطالب العاملين التي تم عرضها خلال الجولة والعمل على دراستها بشكل فوري، لمواجهة التحديات في أسرع وقت والاستفادة من مقترحاتهم وأفكارهم لتطوير العملية الإنتاجية، مشددا على أنّ بابه مفتوح للجميع، مؤكدا اهتمامه باتخاذ القرارات التي من شأنها تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وإثابة المُجدّين ومعاقبة المتكاسلين.

وثمّن وزير الدولة للإنتاج الحربي، جهود العاملين التي تساهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية في مصر للأمام، لافتا إلى توجيهاته لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بفتح قنوات تواصل مباشرة وغير مباشرة مع العاملين بما يخلق بيئة عمل مواتية ومشجعة على تحسين الأداء، موجّها رؤساء مجالس الإدارات بمتابعة متطلبات واحتياجات شركاتهم ووحداتهم أولا بأول سواء المتعلقة بالعملية التصنيعية أو تأهيل وتدريب العاملين أو رفع كفاءة البنية التحتية أو غيرها من المتطلبات.