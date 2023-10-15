النيابة الإدارية تهنئ المستشار حسني عبد اللطيف برئاسة محكمة النقض

زار المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأحد، المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى؛ لتقديم التهنئة على توليه منصبه كرئيسا لمحكمة النقض ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى.

ورافقه خلال الزيارة، كل من المستشار عبد الناصر خطاب عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، والمستشار عبد الحليم محمود عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون، والمستشار محمد أبو ضيف باشا الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وكان في استقبال الوفد كل من: المستشار محمود سعيد عبد الله النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض، والمستشار خالد فاروق مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، والمستشار أحمد رفعت - الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، والمستشار عادل عمارة نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفني المساعد جنائي بمحكمة النقض، والمستشار حسام الجيزاوي نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى، والمستشار مصطفى عبد اللطيف إدارة العلاقات والإعلام بمحكمة النقض.

وأعرب المستشار حافظ عباس، عن بالغ التقدير والاحترام للقضاء المصري العادل، وشَدَّدَ على أهمية وقوة علاقات التعاون والتواصل بين النيابة الإدارية والقضاء المصري الشامخ، وكافة الجهات والهيئات القضائية؛ بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة.

من جانبه، رحب المستشار حسني عبد اللطيف بالمستشار حافظ عباس، وأكد على الدور بالغ الأهمية الذي تضطلع به النيابة الإدارية داخل منظومة العدالة المصرية في مجال مكافحة الفساد وإعلاء سيادة القانون.

وفي نهاية اللقاء، قام المستشار حافظ عباس، بإهداء المستشار حسني عبد اللطيف، درع النيابة الإدارية التذكاري.