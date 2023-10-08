«التعليم» تتوعد بإحالة مديري المدارس المخالفين للائحة الانضباط إلى النيابة الإدارية

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة تعليمات مهمة إلى جميع المدارس بضرورة تطبيق لائحة الانضباط المدرسي، والعمل على إتاحة الضمانات الكافية لتطبيق وتنفيذ اللائحة الصادرة بالقرار رقم187 للعام الدراسي الجديد مع نوعية الطلاب وأولياء الأمور بها، مع الالتزام بتطبيق العقوبات المنصوص عليها باللائحة حال عدم التزام الطلاب.

عقوبة عدم تنفيذ لائحة النظام والضبط المدرسي

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة أن القرار يطبق على جميع المدارس الحكومية والخاصة والدولية، وذلك في إطار التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية الخاصة بالتطوير التعليم الأساسي، ولضمان وجود بينه تعليمية إيجابية في المدارس.

وأضافت أن الإهمال وعدم تنفيذ لائحة النظام المدرسي يستوجب الإحالة إلى النيابة الإدارية، لما لها من تأثير سلبي على إعداد الأجيال المقبلة، مؤكدة الالتزام بأحكام مواد قانون التعليم رقم 139السنه1987 وتعديلاته، ولا سيما فيما يخص الدور الرقابي لكل محافظة.

وشددت تعليم الجيزة على تنفيذ تلك التكليفات وتعميمها ومتابعة تنفيذها من خلال تنفيذ القرار الوزاري رقم 187، وضرورة موافاتها بما جرى تنفيذه من إجراءات في هذا الشأن.