عضو بـ«مستقبل وطن»: قافلة التحالف الوطني إلى غزة تكشف حجم دعم مصر للأشقاء

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية قافلات المساعدات التي أعدها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين الذين يعانون من حصار الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أنّ مشهد المساعدات المصرية التي أعدها التحالف الوطني، ودعم مؤسسات المجتمع المدني للموقف الرسمي المصرى الداعم للشعب الفلسطيني، يكشف حجم اهتمام الدولة المصرية قيادة وشعبا بالقضية الفلسطينية، وحرصه على توجيه كل أشكال الدعم والتضامن والمساندة للفلسطينيين الذين يتعرضون لجرائم إبادة جماعية.

وقال رزق، في بيان له اليوم، إنّ موقف مصر الرافض لاعتداء جيش الاحتلال الصهيوني على المدنيين العزل هو نفس موقفها في كل الاعتداءات الإسرائيلية، ودائما ما كانت مصر الداعم الأول للأشقاء بحكم ريادتها ومكانتها في المنطقة والعالم، لافتا إلى أنّ دعوات قوات الاحتلال الإسرائيلي لسكان قطاع غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوباً، بمثل انتهاكاً صارخا للقانون الدولي الإنساني واعتداء واضحا على مبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان في الوقت الذي يقف فيه المجتمع الدولي صامتًا عن كل تلك الجرائم الإسرائيلية.

قافلة مساعدات يعدها التحالف الوطني

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أنّ قافلة المساعدات التي أعدها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جاءت وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل تخفيف المعاناة عن الفلسطينيين ومساعدة الأشقاء في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر ضد غزة، بعدما فتحت مصر مطار العريش الدولي لاستقبال المساعدات الإنسانية الإغاثية المخصصة إلى الشعب الفلسطيني، تمهيدا إلى لإدخالها بقطاع غزة المحاصر عبر معبر رفح البري.

وأشار رزق، إلى أنّ أهمية قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي تتمثل في أنها تعد أكبر قافلة مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين داخل قطاع غزة لأنها تضم مئات السيارات المحملة بآلاف الأطنان من المواد الغذائية والمساعدات الطبية، ولابد من وجود ممر آمن لوصول المساعدات والإغاثات للشعب الفلسطيني، لافتا إلى أنّ مصر قيادة وشعبًا داعمة للقضية الفلسطينية، والتي تعد على رأس أولويات القيادة المصرية، خاصة أن مصر قدمت وما زالت تقدم جهودا كبيرة من أجل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة.