جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف الحدود اللبنانية بصاروخ ثالث

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن إطلاق صاروخي ثالث على الحدود اللبنانية.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم التاسع على التوالي بقصف عنيف من الطيران الحربي، والبوارج والزوارق الحربية، ومدفعية الاحتلال التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعة مئات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير في الممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية، ومحو مربعات سكنية بأكملها.