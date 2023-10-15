جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف الحدود اللبنانية بصاروخ ثالث
كتب:
هانى حسن
11:37 ص | الأحد 15 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة
أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن إطلاق صاروخي ثالث على الحدود اللبنانية.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم التاسع على التوالي بقصف عنيف من الطيران الحربي، والبوارج والزوارق الحربية، ومدفعية الاحتلال التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعة مئات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير في الممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية، ومحو مربعات سكنية بأكملها.