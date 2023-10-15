مشاركة 12 عارضا في مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة البحر الأحمر

بدأت فعاليات مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة البحر الأحمر، حيث انتهت أجهزة المحافظة من تجهيز معرض السلع الغذائية بشارع النصر وسط مدينة الغردقة، ويضم 12 عارضا، بالتنسيق مع مديرية تموين البحر الأحمر والغرفة التجارية والرقابة التجارية، تحت إشراف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة البحر الأحمر

وكشف أنطونيوس صلاح عضو الغرفة التجارية بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، عن استعدادات مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة البحر الأحمر لافتتاح فعاليات معرض بمدينة الغردقة، ويضم 12 عارض، لبيع جميع السلع الغذائية الأساسية ولحوم دواجن بأسعار مخفضة بين 15 و25% لمدة 6 أشهر، تنفيذا لمبادرة مجلس الوزراء التي أطلقها بالتعاون مع الوزارات المعنية واتحادي الغرفة التجارية والصناعية.

مبادرة تخفيض الأسعار بالبحر الأحمر

وفي ذات السياق أجرى اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، جولة تفقدية اليوم الأحد على الأسواق بمدينة الغردقة، شملت عددا من المحلات والسلاسل التجارية الهايبرات لمتابعة مبادرة تخفيض أسعار المنتجات الغذائية، تنفيذا لمبادرة مجلس الوزراء، وتتضمن المبادرة 7 سلع أساسية هي «السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة».