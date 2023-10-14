البحر الأحمر محافظة واعدة وجاذبة للاستثمار في «الجمهورية الجديدة»

تصنف محافظة البحر الأحمر بأنها من المحافظات الساحلية الجاذبة للاستثمار، حيث تمتد بطول ساحل البحر الأحمر على حدود مصر الشرقية، وتضم مدن رأس غارب شمالاً، والغردقة، عاصمة المحافظة، وسفاجا والقصير ومرسى علم، وحلايب وشلاتين جنوباً، حتى منفذ «حدربة» على الحدود السودانية جنوباً.

وتنتج البحر الأحمر نحو ثلثى إنتاج مصر من خام البترول، وتضم أكبر مزرعة لطاقة الرياح فى الشرق الأوسط بمنطقة جبل الزيت، إضافة إلى ميناء بحرى ومطار دولى بالغردقة، المصنفة من بين أكبر مراكز السياحة العالمية وتستقبل ملايين السياح سنوياً، ثم مدينة سفاجا وتضم ميناء سفاجا البحرى، منفذ الصادرات والواردات إلى الدول العربية ومنفذ رئيسى للحج البرى، ومدينة القصير، وتضم مناجم الفوسفات والمنجنير، ومرسى علم التى يقصدها ملايين السياح سنوياً، إضافة إلى حلايب وشلاتين، جنوب البحر الأحمر، وتضمان محميات طبيعية ومنفذ حدربة البرى عبر الحدود السودانية. وحظيت محافظة البحر الأحمر باهتمام الدولة على مدار السنوات الماضية، وجرى تخصيص مليارات الجنيهات لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، كان لها أثر إيجابى فى دفع عجلة التنمية وانتعاش الاستثمار.