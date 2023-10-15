نتائج انتخابات نقابة الأطباء في المحافظات.. البحر الأحمر والشرقية بالتزكية

تنظم النقابة العامة للأطباء مؤتمرا صحفيا اليوم، في دار الحكمة، لإعلان النتائج النهائية لعمليات فرز الأصوات والفائزين بعضوية نقيب أطباء مصر ومجلس النقابة العامة، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.

نتائج انتخابات نقابة الأطباء في المحافظات

وجاءت نتائج انتخابات نقابة الأطباء في مختلف المحافظات، بحسب ما أعلنته النقابات الفرعية، كالتالي:

- نتائج انتخابات نقابة الأطباء بالفيوم: فاز الدكتور محمد عثمان بمقعد النقيب بعد حصوله على 841 صوتا، منها 399 صوتا في اللجنة الأولى، و442 صوتا في اللجنة الثانية، وحصد منافسه الدكتور خالد الخشاب عميد كلية الطب السابق، على 262 صوتا منها 118 صوتا في اللجنة الأولى، و144 صوتا في اللجنة الثانية.

- نتائج انتخابات نقابة الأطباء في البحر الأحمر: جرى اختيار الدكتور أحمد عبد المالك نقيبا للأطباء بالبحر الأحمر بالتزكية، وفاز بعضوية فوق السن مروة حمدي إسماعيل بـ112 صوتا، وأمجد كامل بـ104 أصوات، وتحت السن إسلام عبدالرشيد وحصل على 152 صوتا، ومحمد النجار 151 صوتا.

انتخابات الأطباء في قنا

- انتخابات نقابة الأطباء في قنا: فاز الدكتور محمد الديب بمنصب نقيب الأطباء في المحافظة، ومحمود عبدالمولى معوض وحيدر عبدالحميد محمود بالعضوية الفرعية فوق السن، وأحمد رمضان مغربي وعبدالعزيز طايع بالعضوية تحت السن.

- انتخابات نقابة الأطباء في الشرقية: فاز الدكتور خالد صفوت بمقعد النقيب بالتزكية، فيما حصل الدكتور أشرف سليمان على 668 صوتا، والدكتورة نهلة الجمال 680 صوتا، فوق السن، والدكتور محمد عبدالعزيز بـ659 صوتا والدكتورة غادة عبدالسلام 527 صوتا تحت السن.

نتائج انتخابات الأطباء في البحيرة

- انتخابات نقابة الأطباء في البحيرة: فاز الدكتور أحمد زغلول بمقعد النقيب، والدكتور أحمد الجميل والدكتور محمد قرقور بالعضوية فوق السن، والدكتور عاصم الغنام والدكتور أشرف القلفاط بمقاعد تحت السن.