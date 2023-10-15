قاعة «النواب» تمتلئ بالعلم المصري والشال الفلسطيني

رفض أعضاء مجلس النواب المطالب الدولية بالتهجير القسري للفلسطينيين من غزة، وأكد النواب أن التهجير القسري هو جريمة حرب، ولا يمكن السكوت عليها، جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وحذر النواب من المساس بالأمن القومي المصري، مؤكدين أنه لا تهاون ولا تفريط في أمن مصر القومي، وشدد النواب على موقف الدولة المصرية والموقف الحاسم للرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية.

مجلس النواب

وامتلأت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، بالأعلام المصرية، تأييدا لموقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية. كما حرص عدد من النواب على ارتداء الوشاح الفلسطيني تأييدا ودعما للشعب الفلسطيني في قضيته.

القضية الفلسطينية

وأكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن الأحداث الأخيرة بشأن القضية الفلسطينية، تتطلب التكاتف بين أبناء الوطن للمرور من الأزمة، مشيرا إلى أن فلسطين ستظل أرض الأجيال والشهداء.

وأضاف الحصري في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، أن الشعب الفلسطيني له الحق الكامل في تقرير مصيره وحقه في الدفاع عن أرضه بموجب كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وتابع هشام الحصري، نستكر وبكل شدة ما يتعرض له أهلنا بقطاع غزة من ممارسات دامية ووحشية من قبل الكيان المحتل، والذي يتبع سياسة «الأرض المحروقة».

وأضاف الحصري: «الأحداث التي تشهدها دولة فلسطين الشقيقة كشفت الستار عن أكبر معركة وعي تعيشها الأمة العربية بوصفها صاحبة القضية الفلسطينية؛ قائلا: «نجد محاولات من هنا أو من هناك لقلب الحقائق بإظهار الكيان المحتل، وكأنه المجني عليه كضحية، وأن الشعب الفلسطيني المناضل هو الجاني للأسف الشديد».

وثمن الحصري، الموقف الرسمي العربي الذي جاء جنبًا إلى جنب مع الموقف الشعبي وحقق في الأيام الماضية تقدمًا ملموسا في تلك القضية؛ وأظهر للعالم حقيقة ما يحدث، مطالبا، بالبناء على هذا الأمر والدفع نحو عملية سلام شامل بالمنطقة أساسها حل الدولتين.

وقال الحصري: «انتظرت من البرلمان الأوروبي أن يشجب ويدين الاحتلال الإسرائيلي، وأن يصدر قرارات صارمة في مواجهة ممارساته ضد الشعب الفلسطيني التي تجافي الإنسانية؛ إلا أنه يبدو أنه كان مشغولا بالشأن المصري، ويبحث في مكان ما عن أية أحداث وهمية في ملف حقوق الإنسان في مصر حتى يصدر قرارات بشأنها لا قيمة لها».

وأكد النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القيادة السياسية كانت حكيمة حينما حرصت على تقوية الجيش المصري على مدار العشر سنوات الماضية.

وقال درويش خلال الجلسة العامة، اليوم، إن الموقف المصري واضح تجاه القضية الفلسطينية، لافتا إلى أنه لا تهاون مع الأمن القومي المصري.