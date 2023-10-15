تعرف على تعديلات قانون ضريبة الدخل.. يناقشها مجلس النواب اليوم

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في الجلسة البرلمانية، ظهر اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

زيادة الحد الأدنى للأجور

يهدف مشروع القانون إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية و توزيع عبء الضريبة طبقا لمستويات الدخول، لاسيما وأن الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين تعد أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل تصاعدي وزيادة مبلغ حد الإعفاء الشخصي وزيادة عدد المستفيدين من الشريحة المعفاة، إذ تأتي هذه السياسات في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت اللجنة البرلمانية، في تقريرها إنَّه تمّ زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في عام 2014 حتى 4 آلاف جنيه عام 2023 بنسبة نحو 233%، وعليه تم رفع حد الإعفاء الضريبي من 12 ألف جنيه عام 2014 إلى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ 275%.

تعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين

ويناقش مجلس النواب، اليوم، التعديلات الآتية، والتي تتضمن استبدال نص المادة 8 بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كل ممولي ضريبة (المرتبات – النشاط التجاري والصناعي – الثروة العقارية – النشاط المهني وغير التجاري)، إذ تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيه سنويًا، مع إلغاء الشريحة التالية لها والتي كانت تقدر بفئة 2.5% ويعمل بالقانون الجديدة عقب نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.