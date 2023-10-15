رئيس «اتصالات النواب»: نبحث إعداد قانون جديد للذكاء الاصطناعي

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، أن هناك تواصل يجري حاليا بين اللجنة البرلمانية ووزارة الاتصالات بشأن إعداد تعديل تشريعي؛ بشأن قانون تقنية المعلومات، وذلك لتنظيم أنشطة الذكاء الاصطناعي في مصر.

اتصالات النواب

وقال رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب في تصريحات لـ «الوطن»، إن الفترة الماضية شهدت خطوات جادة بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي، وهو ما يتطلب ضرورة وجود نصوص تشريعية حاكمة ومنظمة للأمر في مصر أسوة ببقية دول العالم، لاسيما وأن كل تطور تكنولوجي يصيب من يستخدمه بشكل صالح، ونافع للمجتمع، ويخطئ من يسعى إلى استخدامه بشكل مضر.

الذكاء الاصطناعي

وأوضح النائب أحمد بدوي، أنه جارٍ التواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للوصول إلى صياغة كاملة لمواكبة الجيل الخامس، إما بإعداد تشريع متكامل لتنظيم عمل الذكاء الاصطناعي ودوره في كثير من المجالات أو إدخال تعديلات تشريعية على قانون تقنية المعلومات.

وفي سياق آخر شدد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب على أن الفترة المقبلة ستشهد أشكالا مختلفة من التدريب حول استخدامات الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون بين وزارة الاتصالات المصرية، وكثير من القطاعات.

ويشار إلى أن قانون تقنية المعلومات كان قد صدر في عام 2018، واشتمل على عدد من العقوبات لمواجهة الجرائم الالكترونية، ومن أبرزها الحبس والغرامة لتصل إلى 200 ألف جنيه حال إخفاء أدلة رقمية.