وزير التجارة يبحث 152 فرصة استثمارية مع شركات تركية: مستعدون لتقديم حوافز

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، سلسلة لقاءات مكثفة مع مسؤولي كبرى الشركات التركية الراغبة في الدخول أو زيادة الاستثمارات في السوق المصري، في مجالات صناعة الملابس الجاهزة والأثاث والعقارات والمنتجات الصحية والمواد الغذائية، وذلك في ختام زيارته لمدينة إسطنبول التركية للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي في نسخته الرابعة.

واستهل الوزير سلسلة اللقاءات بعقد اجتماع مع المدير التنفيذي لجمعية المصنعين ورجال الأعمال التركية، حيث استعرض اللقاء فرص الاستثمار الصناعي بمصر في 152 فرصة استثمارية، بينها إنتاج خام البوليستر والأدوية، مشيرا إلى الحوافز الاستثمارية التي يمكن تقديمها للشركات أعضاء الجمعية من أراضٍ مجانية تمنح لإقامة مشروعات وإعفاءات ضريبية تصل إلى 10 سنوات.

وأوضح الوزير أنّه جرى الاتفاق خلال الاجتماع على التواصل خلال الفترة المقبلة مع مسؤولي الجمعية لعمل عرض تقديمي للشركات الأعضاء بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري في اسطنبول ومركز تحديث الصناعة.

التوسع الاستثماري في مصر

وأشار سمير إلى أنّه اجتمع مع مسؤولي شركة إل سي وايكيكي المتخصصة في إنتاج الملابس الجاهزة، حيث تناول اللقاء رغبة الشركة في التوسع الاستثماري بمصر خلال الفترة المقبلة، في إحدى المناطق الحرة للحصول على الامتيازات الخاصة من الاستثمار في هذه المناطق، مشيرا إلى أنّ الشركة تحقق نجاحا مستمرا في السوق المصري حيث بلغ إجمالى مبيعاتها مؤخرا 113 مليون دولار، وبلغ إجمالي استثماراتها نحو 100 مليون دولار، وتمتلك مكتب مشترين في مصر و38 متجرا، تستهدف زيادتها إلى 100 خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

خطة الشركة للتوسع في السوق المصري

والتقى الوزير مسؤولي مجموعة أيرأوغلو المتخصصة في إنتاج الملابس والمنسوجات والعقارات وسلاسل التجزئة، وجرى بحث خطة الشركة للتوسع في السوق المصري حيث تمتلك الشركة مصنعا في المنطقة الحرة بالإسماعيلية، وتنتج الأقمشة في مصنع آخر بدمياط لا سيما أقمشة الجينز وتصدرها لسلاسل المتاجر الأمريكية، إذ بلغت صادرات الشركة في مصر نحو 200 مليون دولار، كما تناول اللقاء رغبة الشركة في توسعة مصنعها لدمياط ليصل الإنتاج إلى 50 مليون متر قماش سنويا بمبيعات مستهدفة تبلغ نحو 150 مليون دولار.

وقال سمير إنّ الشركة ترغب في إقامة مصنع لإنتاج الغزول البوليستر والنايلون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 500 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية 300 مليون دولار على مرحلتين، بإجمالي مبيعات مستهدفة تبلغ نحو 200 مليون دولار، مشيرا إلى أنّ الشركة ترغب في إنشاء مصنع لإنتاج مفروشات ولوازم الأسِّرة والمراتب بتكلفة استثمارية تصل إلى 200 مليون دولار لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للاسواق الأفريقية، كما ترغب في إقامة مشروع استثماري ضخم لانتاج حبيبات البوليستر بمصر للاستفادة من المزايا الاستثمارية المتاحة في هذا المجال.

وعقد الوزير لقاءً مع مسؤولي شركة حياة التركية المتخصصة في مجال المنتجات الصحية، حيث تعمل الشركة في مدينة 6 أكتوبر منذ عام 2012، ويبلغ إجمالي استثماراتها في السوق المصري 550 مليون دولار، وتستهدف إقامة مصنع لإنتاج المناديل الورقية بتكلفة 70 مليون دولار ومصنع لإنتاج المنظفات الصناعية بتكلفة 35 مليون دولار، إضافة إلى مصنع لإنتاج الحفاضات.

مشروع استثماري في مصر

ولفت سمير إلى أنّ الشركة تدرس إقامة مشروع استثماري في مصر لصناعة الورق من جريد النخل، مشيرا إلى إمكانية استفادة الشركة من أحدث الدراسات الي أجراها مركز تحديث الصناعة في هذا الشأن، خاصة في ضوء توافر النخل المزروع في مصر بمساحات كبيرة، حيث تحتوي سيوة وحدها على أكثر من 5 ملايين نخلة بما يسهم في توافر المادة الخام في تصنيع الورق بدلا من الاعتماد على المصدر التقليدي المتمثل في لب الورق.

كما التقى الوزير ممثلي شركة تي آند سي العاملة في مجال إنتاج المنسوجات والطاقة لبحث خطط الشركة لإقامة مشروعات استثمارية في مجالات إنتاج البولي سيليكون لاستخدامها في إنتاج ألواح الطاقة الفوتو ڤولطية.

واستعرض اللقاء تطورات نشاط الشركة الاستثماري بمصر في مجال إنتاج الملابس الجاهزة، حيث تعتبر الشركة من أكبر مصنعي ومصدري الملابس الجينز من مصر، وتملك مصنعا يوظف 6500 عامل، حيث تخطط الشركة لتوسعة مصانعها في مصر لتبلغ مساحتها 100 ألف متر مربع، كما يصدر مصنع الشركة في العبور ملابس لمختلف الماركات العالمية.

مجال إنتاج المواد الغذائية

أضاف الوزير أنّه اجتمع بمسؤولي شركة كيرڤان المتخصصة في مجال إنتاج المواد الغذائية (الحلويات) حيث تمتلك الشركة حاليا 3 خطوط إنتاج وتسعى لتوسعة مصنعها الحالي ليكون على مساحة 32 إلى 50 ألف متر مربع، وتركز الشركة على التصدير إلى منطقة شمال أفريقيا.

وأوضح أنّ مسؤولي الشركة يدرسون إقامة استثماراتها المقبلة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستفادة من المزايا الجاذبة للاستثمار بالمنطقة، لافتا إلى أنّ الشركة تعتزم التواجد ضمن الوفد المرافق لوزير التجارة التركي في زيارته القادمة للقاهرة نهاية الشهر الجاري.

صناعة الجلود والجيلاتين

وفي سياق متصل، عقد الوزير لقاءً مع إحدى الشركات العاملة في صناعة الجلود والجيلاتين، وبحث مع مسؤولي الشركة خططها للتوسع الاستثماري بالسوق المصري.