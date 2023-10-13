وزير الصناعة يبحث مع نظيره التركي تبادل إنشاء فروع للبنوك لتسهيل التجارة

التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مع وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، على هامش مشاركتهما في فعاليات الاجتماع الوزاري للمنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي في نسخته الرابعة والمنعقد بمدينة إسطنبول التركية، واستعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

قال الوزير في بيان، إن اللقاء تناول استعدادات زيارة الوزير التركي على رأس وفد يضم رجال وسيدات أعمال للقاهرة، خلال يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، لحضور المؤتمر والمعرض الدولي الثاني للتصنيع، وعقد لقاءات ثنائية مع نظرائهم المصريين لبحث إمكانية إنشاء مشروعات استثمارية مشتركة.

لفت «سمير» إلى أهمية المشاورات الجارية بين مسؤولي البنوك المركزية بالبلدين، التي يمكن أن تسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر وتركيا، مشيرا إلى أن اللقاء بحث إمكانية إنشاء فروع للبنوك التركية في مصر، وكذا فروع للبنوك المصرية في تركيا، وهو ما ينعكس إيجابا على حركة التجارة البينية بين البلدين.

ونوه الوزير إلى إمكانية الاستفادة من السوق التركية كمحور لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية، وكذا السوق المصرية كنافذة للصادرات التركية لأسواق دول القارة الأفريقية.

«سمير»: اللقاء تناول الاستعدادات الخاصة باجتماع الخبراء القادم

أشار «سمير» إلى أن اللقاء تناول الاستعدادات الخاصة باجتماع الخبراء القادم للجنة اتفاقية التجارة الحرة الذي سيعقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الشهر الجاري، ومستجدات آلية التشاور التجارية رفيعة المستوى، ومستجدات مذكرة التفاهم الخاصة باتفاقية «خط الرورو» لتسهيل حركة التجارة بين البلدين.

ولفت الوزير إلى أن معدلات التجارة البينية بين مصر وتركيا خلال عام 2022 حققت زيادة غير مسبوقة منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، إذ بلغ حجم التبادل التجاري عام 2022 نحو 7.1 مليار دولار.

من جانبه، أكدوزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، أن العلاقات المصرية التركية تسير على الطريق الصحيح، مشيرا غلى حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة.

وأثنى «بولات» على زيارة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إلى تركيا خلال شهر أغسطس الماضي، والأصداء الطيبة لهذه الزيارة لدى دوائر الأعمال ووسائل الإعلام التركية.