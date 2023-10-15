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متحدث الدفاع المدني الفلسطيني: الدمار في غزة يفوق الوصف.. والواقع أليم

كتب:

يارا أشرف
02:53 م | الأحد 15 أكتوبر 2023
مداخلة هاتفية مع محمود بصل

مداخلة هاتفية مع محمود بصل

قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إن المشهد العام في قطاع غزة صعب للغاية، فهناك استهدافات عنيفة في منطقة الشمال والخليل أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء، موضحا أنه جرى انتشال جثث من تحت الأنقاض، والطواقم الطبية تحاول انتشال الفلسطينين لكن الموقف صعب بسبب كبر حجم الاستهداف الإسرائيلي.

كارثة في منقطة شمال قطاع غزة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن منقطة شمال قطاع غزة تشهد كارثة، والمتفجرات تسقط على رؤوس المواطنين بلا رحمة، وتزداد عمليات التهجير والنزوح بشكل مخيف للغاية، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي دعا المواطنين عبر المنشورات والاتصالات إلى ضرورة النزوح والخروج من تلك المناطق.

الدمار في قطاع غزة كبير جدا

ولم يتمالك متحدث الدفاع المدني الفلسطيني دموعه، قائلا: «هناك مناطق كثيرة يتواجد بها المواطنين، الدمار كبير جدا ولا يمكن وصفه، الواقع أليم والشهداء مازالوا تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة»، مستغيثا: «أين الضمير العربي؟».

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