من السينما إلى الموسيقى.. تأجيل الفعاليات الفنية بمصر بسبب أحداث غزة

حالة واسعة من الحزن سيطرت على قطاعات الحياة الفنية في مصر بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع عزة، وهو ما دفع عدد من القائمين على الفعاليات الفنية التي كان من المقرر إقامتها في مصر الفترة الحالية تأجيلها بسبب الوضع الحالي.

كانت البداية مع مهرجان الجونة السينمائي الذي أعلن تأجيل فعاليات دورته السادسة قبل أيام من إنطلاقها في 13 أكتوبر حيث كان من المقرر استمرارها على مدار 8 أيام لتنتهي في 20 أكتوبر، وقررت إدارة المهرجان تأجيل فعاليات الدورة الجديدة إلى يوم 27 من الشهر نفسه وتستمر حتى 2 نوفمبر المقبل، وفقا لما أعلنته في بيان صحفي.

وأرجعت إدارة مهرجان الجونة تأجيل الفعاليات السينمائية: «في ظل الاضطرابات والأحداث المؤسفة التي تشهدها المنطقة مؤخرا، وفي خضم هذه الأحداث المؤسفة تتجلى أهمية الإنسانية والتعاطف بين الشعوب».

وزير الثقاقة تعلن تأجيل مهرجان الموسيقى العربية

ولم يقتصر الأمر عند السينما فقط، بل وصل إلى الغناء، حيث أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة تأجيل فعاليات الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية الذي كان من المقرر إقامته في 24 أكتوبر الجاري، ويستمر حتى 2 نوفمبر على مسارح دار الأوبر المصرية في القاهرة والمحافظات، وأوضحت أنه يجرى تحديد موعد انطلاق المهرجان لاحق.