كنائس غزة المحاصرة ترفع الصلوات من أجل وقف العدوان على شعبها

على وقع قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، أدى الفلسطينيون المسيحيون صلاة الأحد في كنيستي العائلة المقدسة للاتين، والقديس بورفيريوس للروم الأرثوذكس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

نزح عدد من المواطنين المسيحيين

ويقطن في القطاع المحاصر والمنكوب، نحو 1000 مواطن مسيحي، يتبع غالبيتهم للكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية، بالإضافة إلى وجود الكنيسة المعمدانية.

ومنذ بدء العدوان على الشعب الفلسطيني في السابع من أكتوبر الجاري، نزح عدد من المواطنين المسيحيين إلى كنيسة العائلة المقدسة والمدرسة التابعة لها، بعد أن دمرت منازل عدد منهم جراء القصف، وبحثا عن ملجأ أكثر أمنا.

وعلى مدار الأيام الماضية، أقيمت القداسات ورفعت الصلوات في الكنيستين، لوقف العدوان المتواصل على القطاع، وتحقيق السلام والأمن.

منح سر العماد للطفل دانيل

وشهدت كنيسة العائلة المقدسة، اليوم الأحد، منح سر العماد للطفل دانيل علاء شاهين، كما ترأس المطران ألكسيوس والأب سيلاس القداس في كنيسة القديس بورفيروس، بمشاركة حشد من المصلين، ممن لجأوا إلى الكنيستين، أو ممن تمكنوا من الوصول من منازلهم.

وفي وقت سابق، قال بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، إن جميع الفلسطينيين المسيحيين في قطاع غزة بخير، منازل البعض دمرت لكن دون سقوط ضحايا، وهم الآن مجتمعون في الدير والمدرسة، على افتراض أنهم آمنون، وبطبيعة الحال، فإنهم يتعرّضون لضغوط كبيرة. ولديهم ما يكفي من الطعام لبعض الوقت، لكن إذا استمر الحصار فستكون هناك مشكلة، معربًا عن خشيته من أن تستمر الحرب على غزة فترة طويلة.

وشدد على أنّه ما دامت القضية الفلسطينية، وحرية الفلسطينيين وكرامتهم ومستقبلهم، لا تؤخذ في عين الاعتبار، وبالسبل الضرورية اليوم، فإنّ احتمالات السلام سوف تظل صعبة على نحو متزايد.

نقف أمام جريمة نكراء بحق الأبرياء في قطاع غزة

بدوره، قال الناطق باسم بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس، الأب عيسى مصلح، إنهم يقفون أمام جريمة نكراء بحق الأبرياء في قطاع غزة، فلا يعقل أن نذبح أمام مرأى العالم الذي لا يحرك ساكنا، ومن هنا نناشد العالم للتحرك فورا لإيقاف الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الأبرياء الفلسطينيين.

وأضاف مصلح: «رسالتنا هي إيقاف هذه الحرب والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، من أجل فتح ممرات آمنة لإيصال الأدوية والمواد الغذائية وحليب الأطفال إلى العزّل في غزة».

وأكد أن الشعب الفلسطيني لن يركع، ولن يرحل وسيبقى متجذرا في أرضه وما يجري من مخطط للتهجير مرفوض بتاتا، داعيا إلى رص الصف الوطني لمواجهة كل المخططات الاحتلالية.

وكان بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، قد دعوا في بيان صدر عنهم، الجمعة، إلى السماح بدخول الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة، حتى يتمكن الآلاف من المدنيين الأبرياء الحصول على العلاج الطبي والإمدادات الأساسية.

إخلاء شمال غزة وطلب نقل 1.1 مليون شخص

وأكدوا أن أمر إخلاء شمال غزة وطلب نقل 1.1 مليون شخص، بمن في ذلك جميع الفلسطينيين المسيحيين هناك، سيعمّق الكارثة الإنسانية المهولة أصلا.

ودعوا الكنائس والمسيحيين في الأرض المقدسة وجميع محبي الخير في جميع أنحاء العالم إلى الصوم والصلاة يوم الثلاثاء المقبل 17 أكتوبر الجاري من أجل السلام.

واليوم الأحد، وجه البابا فرنسيس، نداء للإسراع في فتح ممرات إنسانية في قطاع غزة المحاصر، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مستمر.

وقال البابا بعد صلاة التبشير الملائكي في ساحة كاتدرائية القديس بطرس ينبغي احترام القانون الإنساني، خاصة في غزة حيث من الملح والضروري ضمان «فتح» ممرات إنسانية ومساعدة السكان.

وفي حصيلة ليست نهائية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، ارتفاع عدد الشهداء من أبناء شعبنا في قطاع غزة إلى 2329، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بينما وصل عدد الجرحى إلى 9042، منذ بداية العدوان.