سفير فلسطين لدى القاهرة: نرفض الدعوات الإسرائيلية لتهجير سكان غزة
كتب:
منى السعيد
01:16 م | الأحد 15 أكتوبر 2023
دياب اللوح السفير الفلسطيني في مصر
رفض السفير دياب اللوح السفير الفلسطيني في مصر، الدعوات التي تطالب بتهجير المواطنين في قطاع غزة إلى أي مكان آخر، مؤكدًا أنّ هذه الدعوات مخالفة للمواثيق والقوانين الدولية ومعاهد جنيف.
وأضاف اللوح، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس الخديعة على الشعب الفلسطيني، فطلبت منهم إخلاء المنازل وبمجرد خروجهم تضربهم، متابعا بأنّ الفلسطينيين في قطاع غزة لا يستطيعون دفن شهدائهم بسبب الأوضاع، فضلا عن امتلاء ثلاجات الموتى عن آخرها.
غزة تتعرض إلى قصف متواصل
وأكد السفير الفلسطيني، أن بعض الشهداء لا يمكن التعرف عليهم بسبب تشوه ملامحهم، موضحًا أنّه في مستشفى الشفاء هناك نحو 40 طفلا وامرأة دون رؤوس ولا يمكن التعرف عليها، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر السفارة الفلسطينية في مصر بشأن الأوضاع في غزة التي تتعرض لقصف متواصل لليوم التاسع على التوالي، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.