سفير فلسطين بالقاهرة: شعبنا يتعرض لحرب إبادة ممنهجة في غزة

شكر السفير دياب اللوح السفير الفلسطيني في مصر مؤتمر صحفي، مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومة وشعبًا لدعم القضية الفلسطينية.

وأضاف دياب أنّ الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، إذ لا يزال القصف مستمر حتى الآن، إضافة إلى تدمير للمدارس والمباني السكنية.

تدمير المستشفيات في غزة

وشدد على أن القطاع الطبي هو المستهدف الأول لقوات الاحتلال، حيث تم تدمير 14 مركز طبي وخروجها من الخدمة، كما تم إخلاء مستشفيات وإجلاء المرضى والمصابين والجرحى ومن لجأ إليها من المواطنين وبالأخص مستشفى القدس.

وتابع السفير الفلسطيني بأن قطاع غزة يعاني منذ أيام من نقص المواد البترولية وانقطاع التيار الكهربائي والمياه بشكل كامل، وهو ما يعد كارثة حقيقة لأبناء الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن قطاع غزة يواجه كارثة حقيقة في هذه اللحظات، وهي كوارث بيئية قد تؤدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض بسبب تكدس أكثر من مليوني فلسطيني في أماكن للاحتماء من القصف المستمر.

وأشار إلى أنّ السلطات الفلسطينية حذّرت من انزلاق الأوضاع بسبب ما تقوم به إسرائيل وما تمارسه من تعنيف من خلال الشرطة والمستوطنين وإطلاق يد العصابات المسلحة ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنّ هناك حربًا وإبادة قرى وإعدامات خارج القانون، تهويد مدينة القدس، هذه التراكمات هي من أدت للوصول لهذه النقطة.

فتح ممرات آمنة في غزة

وعن ماذا يريد الشعب الفلسطيني، قال السفير الفلسطيني في المرحلة الأولى يجب فتح ممرات إنسانية بشكل سريع وعاجل من أجل إدخال مساعدات غذائية وصحية، وإعادة ربط قطاع غزة بإمدادها بالمياه، وتوقف قطاع الصرف الصحي وقد يتعرض المواطنين في قطاع غزة معرضين لكارثة صحية قد تؤدي لانتشار الأوبئة بسبب التهجير القسري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر السفارة الفلسطينية في مصر بشأن الأوضاع في غزة التي تتعرض لقصف متواصل لليوم التاسع على التوالي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.