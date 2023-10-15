إزالة 13 حالة تعد على أراض زراعية ومخالفات بناء بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراض الزراعية وأملاك الدولة أو أي بناء مخالف دون توقف والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس، بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موضحا أنه تم إزالة 13 حالة تعد على أراض زراعية وبناء مخالف بحي شرق ومركز القوصية.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم تنفيذ أعمال إزالة لتعديات بالوحدات المحلية بحي شرق ومركزي القوصية وساحل سليم، حيث تم إزالة حالة مخالفة بناء بالدور الرابع علوي في شارع النزلة بنطاق حي شرق، وتنفيذ إزالة وفك شدة خشبية وردم لعدد 9 حالة تعد على أراض زراعية وبناء مخالف بقرية بني قرة ومدينة القوصية و3 حالات بقرى مركز ساحل سليم.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وجاءت الحملات برئاسة عبداللطيف فضالة رئيس حي شرق، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وبالتنسيق مع نواب رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي الوحدات المحلية القروية ومسئولي الإزالات والإشغالات والزراعة، وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية، كما تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.