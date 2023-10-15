انطلاق أولى فعاليات حملة «صوتك مستقبلك» في مركز إعلام جنوب أسيوط

نظم مركز إعلام جنوب أسيوط التابع لقطاع الإعلام الداخلي، لقاء إعلاميا بعنوان «المشاركة السياسية الفاعلة ودورها في بناء الدولة»، وذلك بقاعة الاجتماعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، بحضور المهندس أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ونخبة من القيادات التنفيذية والطبيعية، وذلك في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات وقطاع الإعلام الداخلي «صوتك مستقبلك.. انزل وشارك»، والتي تهدف لحث المواطنين على المشاركة السياسية وممارسة حقهم الانتخابي بالإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الرئاسية القادمة.

تعزيز المشاركة الشعبية

واستهلت اللقاء مروة سيد سلام مدير مركز إعلام جنوب أسيوط، موضحة أهمية دور مراكز الإعلام والنيل التابعة لقطاع الإعلام الداخلي والمنتشرة بجميع محافظات الجمهورية في تعزيز المشاركة الشعبية في الاستحقاقات الانتخابية والتصدي لدعوات العزوف بنشر الوعي بين المواطنين لدى مختلف فئاتهم.

وحاضر في اللقاء الدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق جامعة أسيوط، والذي استهل حديثه بتعريف مفهوم المشاركة السياسية والتأكيد على كونها حق مكفول للمواطن بالدستور والقانون وتوضيح أهمية المشاركة الشعبية الواعية وممارسة الحق الانتخابي في أي استحقاق انتخابي.

كما تناول أهم السلطات لرسم السياسة العامة للدولة السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وألقى الضوء على أهم صلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية في رسم السياسة العامة للدولة ووصفه بكونه أهم منصب في النظام القانوني في مصر، وهو ما يستوجب المشاركة في الاختيار، وخاصة في ضوء التحديات التي تواجه البلاد في الوقت الراهن.

كما وضح أهم أسس الاختيار الصحيح للمرشح وكيفية المفاضلة بين البرامج الانتخابية المطروحة ومدى قابليتها للتطبيق، مؤكدا مردود المشاركة السياسية الواعية والإيجابية في تحديد مستقبل البلاد والأجيال القادمة، وكون حجم هذه المشاركة تعكس قدرة هذا الشعب على ممارسة حقه السياسي ويعكس مدى الوعي أمام العالم أجمع.

قدرة الشعب المصري

كما نوه المهندس أسامة سحيم إلى أنه في وقت الأزمات والتحديات تظهر قدرة الشعب المصري، داعيا أن يكون المواطن أكثر وعيا وأكثر إيجابية حيال ما تقبل عليه البلاد من معترك سياسي مهم.