إدراج 23 باحثا بجامعة أسيوط ضمن أفضل 2% من العلماء الأكثر تميزا بالعالم

تلقى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ تقريرًا من الدكتور عمر ممدوح شعبان مدير مكتب التصنيف الدولي، حول: إعلان جامعة ستانفورد الأمريكية لقائمة أعلى 2% من علماء العالم؛ الأكثر استشهاداً في مختلف التخصصات.

أعضاء هيئة التدريس

وأعلن الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن القائمة تضمنت (23) عضو هيئة تدريس من أبناء جامعة أسيوط؛ في مختلف التخصصات، وذلك طبقا للتقرير السنوي الذي أصدرته جامعة ستانفورد للعام الحالي.

جامعة ستانفورد

ووجه الدكتور أحمد المنشاوى؛ التهنئة لعلماء الجامعة المدرجين في قائمة جامعة ستانفورد على هذا الإنجاز العلمي المشرف، والذي يعكس ما تزخر به الجامعة من كوادر علمية نابغة، قادرة على رفع مكانة واسم جامعة أسيوط على كافة المستويات الدولية والعالمية، مؤكدأ أن إدارة الجامعة، لا تألو جهداً في دعم الباحثين من أبناء الجامعة، وتهيئة البيئة البحثية الملائمة لهم؛ للارتقاء بمخرجاتهم البحثية، وزيادة النشر العلمي؛ لأبحاثهم في المجلات العلمية المرموقة، والمدرجة في قواعد البيانات العالمية.

العلمية البحثية الدولية

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن تصنيف جامعة ستانفورد؛ يعد من التصنيفات المرموقة، التي تعزز ثقة الأوساط العلمية البحثية الدولية في علماء، وباحثي الجامعة؛ حيث تضم الكثير من العلماء في شتى التخصصات العلمية، والبالغ عددها 22 مجالاً علمياً عاماً، و(174) مجالاً فرعياً، مؤكدا على أهمية إدراج الجامعة في التصنيفات العالمية، والتي تعد أداة؛ لتحسين الأداء البحثي للجامعة، ووسيلة مهمة؛ لقياس، وتقييم جودة الجامعة على الصعيدين؛ الأكاديمي، والبحثي، فضلاً عن دورها في زيادة التنافسية بين الجامعات في نشر المزيد من البحوث العلمية، والاهتمام بجودتها؛ مما يُثري الحركة البحثية لها.

أسماء أعضاء هيئة التدريس

وأشار التقرير؛ إلى إدراج (7 ) من أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم؛ ضمن القائمة وهم : الدكتور هاني ناصر عبدالحميد الأستاذ بقسم الكيمياء ، والدكتور محمد أحمد منصور الأستاذ بقسم الرياضيات، والدكتور رفعت محمد حسن الأستاذ بقسم الكيمياء، والدكتور وليد السيد الأستاذ بقسم الكيمياء، والدكتور جمال بدر الأستاذ بقسم علم الحيوان، والدكتور محمد احمد منصور الأستاذ بقسم الرياضيات، والدكتورة منى داوود الأستاذ بقسم علم النبات.

وأوضح التقرير، إدراج (7) من اعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بالجامعة وهم: الدكتور محمود أحمد الأستاذ بقسم الميكانيكا، والدكتور مازن عبدالسلام الأستاذ بقسم الهندسة الكهربائية ،والدكتور حمدي حسان إبراهيم الأستاذ بقسم الميكانيكا ، والدكتور محمد أبو زهاد الأستاذ بقسم الهندسة الكهربائية ، والدكتور أحمد حمزة الأستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية، والدكتور شحاتة الضبع عبدالرحيم الأستاذ بقسم الهندسة المدنية.

كما أضاف التقرير؛ إدراج (4) من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ضمن القائمة، وهم : الدكتورة إيمان خضر الأستاذ بقسم الأمراض العصبية والنفسية ، والدكتور هلال فؤاد حتة الأستاذ بقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ، والدكتورأحمد عباس الأستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد، والدكتورة شريفة حامد الأستاذ بقسم الأمراض العصبية والنفسية.

كما تضمنت القائمة (2) من أعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة، وهما : الدكتور محمد محمود عبداللطيف الأستاذ بقسم الصيدلة الإكلينيكية ، والدكتور محمود الصبحي الأستاذ بقسم الصيدلانيات وشملت القائمة؛ إدراج (2) من أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة، وهما : الدكتور عادل عثمان، والدكتور ممدوح عيسى الأستاذان بقسم الأراضي والمياه، وكذلك الدكتورة دعاء مختار الأستاذ بقسم الخلية والأنسجة بكلية الطب البيطري.

ومن الجدير بالذكر، أن قائمة جامعة "ستانفورد" لأفضل 2%من العلماء حول العالم؛ تستعين بقاعدة بيانات Scopus التابعة للناشر العالمي Elsevier ؛ لاستخراج مؤشرات متنوعة ؛ من بينها: عدد الأوراق البحثية العلمية الدولية المنشورة؛ من العام الأول للنشر العلمي للباحث إلى عام إعلان نتيجة التقييم، وأيضاً عدد الاستشهادات الكلية، والنوعية؛ فى كل تخصص ، ومؤشر هيرش H index ؛ وهو أحد مؤشرات قياس الإنتاجية العلمية للباحثين، وكذلك الاقتباسات من أبحاث منشورة فى مواقع مختلفة.