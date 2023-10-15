الرئيس السيسي: رد فعل إسرائيل تجاوز حق الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الصراع الدائر الآن في قطاع غزة كبير، ورد الفعل الإسرائيلي تجاوز مبدأ حق الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي.

وأضاف الرئيس السيسي خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي إنتوني بلينكن، أن الجانب الإسرائيلي سقط منه 2700 قتيل خلال الصراع الإسرائيلي على طيلة السنوات الماضية على قطاع غزة، منهم 1500 في الأزمة الأخيرة، والذي نتحدث به من بيانات موضحة للجميع، وأصيب 100 ألف فلسطيني، ومن إسرائيل 12 ألفا، ومن الأطفال سقط 2500 طفل فلسطيني بينما قتل 150 طفلا إسرائيليا.