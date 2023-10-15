نيابة عن الرئيس السيسي.. وزير الزراعة يشارك في المنتدى العالمي للغذاء بروما

توجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، إلى العاصمة الايطالية روما للمشاركة في المنتدى العالمي للأغذية، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعوة من المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو.

تحول النظم الغذائية يسرع العمل المناخي

يقام المنتدى هذا العام تحت عنوان تحول النظم الغذائية يسرع العمل المناخي ويعقد بمقر المنظمة بروما، إذ سيشارك القصير في الجلسة الافتتاحية، كما يعقد عدة لقاءات ثنائية مع الوزراء والمسئولين الدوليين المشاركين في المنتدى يرافقه الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

تعاون كبير بين مصر والفاو في مجال الأمن الغذائي

يذكر أن منظمة الأغذية والزراعة إحدى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمعنية بتقديم المساعدات الفنية للعاملين بقطاع الزراعة لكافة الدول خاصة العالم النامي، وهناك تعاون كبير بين مصر والفاو في مجال الأمن الغذائي وكذلك هناك العديد من المشروعات الزراعية المشتركة التي يجرى تنفيذها على الأراضي المصرية.