نائب التنسيقية: الرئيس السيسي أكد أن القضية الفلسطينية في قلب كل مصري

وجه عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، التحية لما وصفه بصمود الشعب الفلسطيني، كما وجه التحية للقضية الفلسطينية التي هي في قلب كل مواطن مصري وتحية لكل شهيد على الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

لا لتصفية القضية الفلسطينية

وتابع عضو مجلس النواب، قائلا: «لا إملاءات ولا مخططات ولا تهجير للشعب الفلسطيني، لا وألف لا لمسألة التهجير، ونحيى الموقف المصري إزاء القضية الفلسطينية، وتعظيم سلام للقيادة المصرية التي تقول أن القضية الفلسطينية في قلب كل مواطن مصر».

كما ثمن «درويش»، قرار مصر بوقف خروج الرعايا الأجانب من معبر رفح حتى تصل المساعدات المصرية إلى أهالي فلسطين.