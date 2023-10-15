أمريكا تخطط لإجلاء رعاياها من إسرائيل بحراً عبر هذه الدولة

كشفت السفارة الأمريكية في إسرائيل، اليوم الأحد، عن اعتزام الولايات المتحدة إجلاء رعاياها في إسرائيل بحراً غداً الاثنين، إلى قبرص، وسط استعداد قوات الاحتلال الإسرائيلي لشن عملية عسكرية كبيرة على قطاع غزة، واستمرار فصائل المقاومة الفلسطينية في إطلاق المزيد من الصواريخ باتجاه المناطق الإسرائيلية، مما دفع الولايات المتحدة ودول أخرى إلى إجلاء مواطنيها من إسرائيل.

بدء إجلاء الأمريكيين من حيفا إلى قبرص الاثنين

وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية لدى إسرائيل، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تعرض على الأمريكيين المقيمين في إسرائيل وأقاربهم الإجلاء بحراً من مدينة حيفا إلى قبرص، غداً الاثنين، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

نصيحة الخارجية الأمريكية لرعاياها في غزة

في الوقت نفسه، نصحت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها في غزة بالتحرك جنوباً نحو معبر رفح الحدودي مع مصر، ليكونوا مستعدين لاحتمال إعادة فتحه وسط الأزمة الإنسانية بالقطاع الساحلي، بعد بداية عملية طوفان الأقصى، التي بدأت يوم السبت السابع من أكتوبر الجاري.

جولة وزير الخارجية الأمريكي في دول المنطقة

تأتي الأنباء عن اعتزام الولايات المتحدة إجلاء الرعايا الأمريكيين من إسرائيل إلى قبرص، في الوقت الذي يواصل فيه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، جولته في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتواجد اليوم الأحد في مصر، بعد زيارته لكل من إسرائيل وقطر والسعودية، في محاولة لفتح معبر رفح من غزة إلى مصر، من أجل العمل على مغادرة الأمريكيين المعبر.

ويتراوح عدد الفلسطينيين الأمريكيين في غزة، بين 500 و600 شخص، من بين سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.