أحمد موسى: الولايات المتحدة تدعم إسرائيل كون الأخيرة تحقق مصالحها

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل كون الأخيرة تحقق مصالحها، كما تعتبرها أمنها القومي.

وأضاف «موسى» خلال برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم، أن أمريكا وإسرائيل لا تعرفان القانون الدولي، متسائلا: «هل تم محاكمة أي مسؤول إسرائيلي عن جرائم حرب».

إسرائيل فكرت في اللجوء إلى الاستخدام السلاح النووي

ولفت إلى أن إسرائيل فكرت في اللجوء إلى الاستخدام السلاح النووي ضد مصر عام 1973، مضيفا: «النهاردة واحدة مجرمة في الكنيست الإسرائيلي، طالبت باستخدام السلاح النووي في قطاع غزة».

الفصائل الفلسطينية أرسلت صاروخا إلى مفاعل ديمونة

وتابع أن الفصائل الفلسطينية أرسلت صاروخا إلى مفاعل ديمونة، رغم أنه أكثر منطقة آمنة بإسرائيل، مشددا على ضرورة امتلاك العالم أسلحة تضاهي السلاح النووي الذي يتم التهديد به دائما.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة، الدولة الوحيدة في العالم التي استخدمت السلاح النووي ضد اليابان، مضيفا: «هي ديه أمريكا التي تتحدث عن حقوق الإنسان اليوم.. هل ده كان حقوق إنسان».