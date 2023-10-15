«شانزلزيه غزة» يتحول إلى أنقاض.. هكذا تحولت صورة الحي الراقي في ساعات

في لحظة تتبدل الأحوال ولا يبقى الشيء كما كان عليه، ففي أيام تحوّل اللون الأخضر الزاهي للزرع الذي يكسو حي الرمال الراقي إلى رمادي لارتفاع الدخان والأتربة جراء قصف غزة المستمر، ويتحول العمار إلى دمار.

معلومات عن حي الرمال في غزة

• وفق ما نقلت وسائل الإعلام العربية، فإنّ حي الرمال يعد واحدًا من الأحياء الراقية في مدينة غزة وفلسطين بأكملها، حيث إنّه عبارة عن حي سكني تجاري خدمي، يضم العديد من الوجهات التجارية المختلفة التي يقصدها الزوار.

• ونظرًا لنظافة شوارعه التي كان يتسم بها قبل القصف، وكذلك لوجود العديد من المنازل و«الفيلات» الراقية به، كان يطلق على حي الرمال من قبل البعض «شانزلزيه غزة»، نسبة لأرقى شوارع العاصمة الفرنسية باريس.

• يقع حي الرمال بمحاذاة الخط الساحلي على البحر الأبيض المتوسط في وسط غزة على بعد 3 كيلومترات من مركز المدينة.

• يتوسط حي الرمال شارع عمر المختار الذي يصل بين الجزء الشرقي والغربي بالمدينة الفلسطينية.

• ينقسم حي الرمال إلى قسمين الشمالي والجنوبي، ويتوسط نحو 20 حيا أخرى، من بينها «التفاح، والزيتونة، والصبرة، والشجاعية، والشيخ عجلين، والشيخ رضوان».

• قبل القصف، كان يعد حي الرمال مركزًا تجاريًا مهمًا بفلسطين، نظرًا لطبيعته الخلابة وموقعه الجغرافي الساحلي المتميز.

أبرز معالم حي الرمال

ومن أبرز المعالم التي كان يضمها حي الرمال، حديقة الجندي المجهول، برج فلسطين، والجامعة الإسلامية، والمجلس التشريعي الفلسطيني.

حي الرمال قبل وبعد القصف

أظهرت العديد من الصور التي التقطتها عدسات المصورين، مدى الدمار الكبير الذي تعرض له حي الرمال في مدينة غزة الفلسطينية، جراء التعرض للقصف العنيف من قبل قوات جيش الاحتلال.

وتُظهر الصور مدى الخسائر التي تعرض لها حي الرمال، وتحول شوارعه إلى رماد وركام، بعدما تدمرت البنايات السكنية والمؤسسات الحكومية والمحال التجارية وغيرها.

تدمير حي الرمال في غزة

وفي التاسع من أكتوبر الجاري، استيقظ سكان حي الرمال الفلسطيني على أصوات القصف المدمرة لبلدتهم، فلم تهدأ النيران ولم تهمد الأدخنة التي تصاعدت من كل مكان بالمكان.

وكشف مواطنون فلسطينيون عن أن القصف المدمر أطاح بعشرات من المباني والمراكز التجارية التي كانت تنبض بالحياة في أرجاء المدينة، فلم يتبقى من الحي سوى اسمه فقط، بعد أن دُمر بصورة كاملة.