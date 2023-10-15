محافظ بورسعيد يستقبل رئيس النادي المصري بعد تفقد «مدبولي» لمشروع الاستاد

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، كامل أبو علي، رئيس النادي المصري، بعد الجولة التفقدية لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، للأعمال الإنشائية لمشروع استاد المصري الجديد، الجاري إعادة إنشائه بموقعه التاريخي، استجابة لرغبة مواطني المحافظة والآلاف من عشاق ومحبي النادي البورسعيدي.

المحافظ يؤكد التزام الدولة بالانتهاء من المشروع

وخلال اللقاء، جدد محافظ بورسعيد، التزام الدولة بالانتهاء من المشروع والاحتفال بافتتاح النادي المصري البورسعيدي في الموعد المحدد، أغسطس المقبل، في ظل معدلات الإنجاز القياسية الحالية بالمشروع.

وناقش اللواء عادل الغضبان، تطورات الأوضاع الإدارية والمالية بالنادي، ومجهودات مجلس الإدارة الحالي، لدفع الفريق الأول للمنافسة على المراكز الأولى بالمسابقات المحلية في الموسم الحالي.

في المقابل، أعرب كامل أبو علي، عن شكر وتقدير الآلاف من مشجعى وأعضاء المصري، لرئيس مجلس الوزراء ومحافظ بورسعيد، عقب الجولة التفقدية المهمة على مشروع إنشاء الاستاد في هذه المرحلة المهمة للأعمال الإنشائية، وكشفهما عن مكونات المشروع المختلفة، التي ستضيف لبورسعيد استادا جديدا ومنشاة رياضية حديثة، ستكون جاهزة لاستقبال الفعاليات والبطولات الرياضية الدولية، ومشاركات المصرى الرسمية والودية مستقبلا.

وحضر اللقاء اللواء عاطف وجدي، سكرتير عام المحافظة، والمستشار إبراهيم عبد الغفار، مستشار المحافظة للاستثمار، ورجب عبد القادر، نائب رئيس المصري، واللواء ياسر سالم، عضو مجلس إدارة النادي.

رئيس الوزراء يتفقد استاد المصري البورسعيدي

وكان رئيس الوزراء، قد تفقد أمس استاد النادي المصري البورسعيدي، وآخر الأعمال الإنشائية فيه، بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدمه وإعادة إنشائه على أرضه، تلبية لرغبة أهالي بورسعيد، كما تفقد المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ومنطقة الأسواق والممشى السياحي.