«بي بي سي» تحقق مع صحفيين أبدوا تعاطفا مع القضية الفلسطينية

قالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إنها تحقق بشكل عاجل في مزاعم بأن العديد من مراسليها أشادوا بهجمات «حماس» على إسرائيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأن الضحايا المدنيين الإسرائيليين لا ينبغي اعتبارهم مدنيين أبرياء.

صحفيون أبدوا تعاطفا مع القضية الفلسطينية

وسجلت صحيفة تليجراف البريطانية، عدة حالات لصحفيين تابعين لـ«بي بي سي - نيوز عربية» أشادوا بالهجمات على إسرئيل، وبحسب ما ورد وصف أحد الصحفيين التوغل عبر الحدود يوم السبت الماضي بأنه «صباح أمل».

ونقلت صحيفة التليجراف عن محمود شليب، وهو صحفي بارز في هيئة الإذاعة البريطانية، قوله على تويتر: «أمامي على قناة الجزيرة، يقف من يسمون بالمدنيين مسلحين إلى جانب الشرطة ويطلقون النار لأنه ليس لديهم أي مدنيين بين الشباب».

وقامت آية حسام، التي قطعت «بي بي سي» علاقاتها معها منذ ذلك الحين، بإعادة تغريدة بيان مفاده أن «الصهيوني يجب أن يعرف أنه سيعيش كلص ومغتصب»، بحسب صحيفة التليجراف.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية في بيان، إنها تحقق بشكل عاجل في هذا الأمر، قائلة: «نحن نتعامل مع مزاعم انتهاكات إرشاداتنا التحريرية ووسائل التواصل الاجتماعي بأقصى قدر من الجدية، وإذا وجدنا انتهاكات، فسوف نتصرف، بما في ذلك اتخاذ إجراءات تأديبية».