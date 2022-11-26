BBC: العثور على أول جثة لامرأة من مفقودي الانهيار الأرضي بجزيرة إيشا الإيطالية

قالت شبكة «بي بي سي» البريطانية، إنه تم العثور على جثة واحدة لامرأة تحت الوحل.

وتعتبر الجثة التي تم العثور عليها واحدة من ضمن 13 حالة مفقودة، نتيجة الانهيار الأرضي في جزيرة إيشيا الإيطالية، السبت.

اجتياح المنازل والسيارات وتجريفها إلى البحر

وتسببت السيول في خلع الأشجار واجتياح المباني والسيارات وتجريفها إلى البحر عند وصولها إلى الساحل في وقت مبكر من اليوم.

وعُزلت عشرات المنازل، وورد أن بعض الناس عالقون في أحد الفنادق.

انهيارين أرضيين بجزيرة إيشيا الإيطالية

ونقلت شبكة «بي بي سي» عن مقيمين، أن الانهيار الأرضي الأول وقع في حوالي الساعة الثانية بتوقيت جرينتش، ثم تلاه الانهيار الثاني في الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش.

وكانت أمطار غزيرة هطلت على المنطقة المحيطة بنابولي وإسكيا، لعدة أيام. وحذر الطقس من أن من هطول الأمطار والرياح القوية ساري حتى الأحد.

وحثت السلطات المحلية السكان على البقاء في منازلهم؛ لتجنب إعاقة خدمات الطوارئ.

ولم يؤكد وزير الداخلية وقوع أي حالة وفاة حتى الآن.