لافروف يسخر من مراسل BBC: الناتو خرب ليبيا دفاعا عن الديموقراطية
كتب:
شريف سليمان
12:48 م | الجمعة 25 فبراير 2022
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، من مراسل هيئة الإذاعة البريطانية BBC، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل قليل للحديث عن مستجدات الوضع في أوكرانيا.
وقال مراسل BBC: «فلنبتعد عن الأوهام والأقوال المأثورة، هذه ليست عملية عسكرية خاصة، بل إن الاستحواذ الروسي على أوكرانيا بشكل كامل».
ورد عليه لافروف، وقال ساخرا: «من الناحية الوهمية يجب أن نتعلم الكثير من كل التدخلات في يوغوسلافيا، كما دمر الغرب ليبيا والعراق، وكل هذا كان دفاعا عن الديموقراطية».
وأكد: «كان يجب أن يفكروا في البداية قبل أن تؤول الأوضاع في أوكرانيا إلى ما هي عليه الآن، وسبق لنا أن طلبنا من حلف الناتو التفكير 3 مرات قبل ضم جورجيا وأوكرانيا».