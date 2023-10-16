بـ5 خطوات بسيطة.. كيف تجعل ChatGPT ينجز مهامك في العمل؟

ضجة كبرى تزامنت مع ظهور الإصدار الأول لـ chatGPT، وبدأ الكثير يعقدون عليه الكثير من الآمال قبل أن تنخفض توقعاتهم بظهور بعض المشكلات المتعلقة بالتطبيق، ويتساءل البعض عن كيفية استغلال التطبيق بوضعه الحالي ليكون مساعدا شخصيا بالعمل؟.

تعزيز إنتاجية الفرد في العمل

خطوات بسيطة من شأنها تعزيز إنتاجية الفرد بالعمل باستخدام chatGPT الذي تغلبت مزاياه على سلبياته، منها أنه يجعل العمل أكثر متعة، فمن خلال استخدام chatGPT يمكن إدخال أوامر مختلفة للبرنامج متعلقة بالعمل لمساعدتك في إنجاز المهام المختلفة في الوقت المحدد، ولترتيب قائمة المهام بحسب الأهمية، وتلخيص النصوص، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني، وغيرها من المهام الإدارية، وفقا لما ذكره موقع aitnews.

كيف يمكن استخدام chatGPT كمساعد شخصي بالعمل؟

5 خطوات بسيطة يمكنها أن تجعل تطبيق chatGPT مساعدا أساسيا وشخصيا للفرد خلال تأدية عمله وهي:

1- استخدام ChatGPT في تنظيم قائمة مهام العمل:

تنظيم مهام العمل حسب الأهمية من أولى الأشياء التي تؤدي إلى تعزيز إنتاجية العمل، كما أنها تأخذ الكثير من الوقت ويمكن لروبوت ChatGPT القيام بهذه المهمة بسهولة وسرعة، من خلال عدة طرق منها ما يلي:

- إذا كانت هذه المرة الأولى التي يتم فيها استخدام تطبيق ChatGPT، فلا بد من إظهار الأمر لـ ChatGPT بأنه سيتم استخدامه كمساعد شخصي لإدارة المهام، على سبيل المثال: كتابة للروبوت ChatGPT: مرحبا ChatGPT سأستخدمك كمساعد شخصي لي لإدارة مهامي.

- منح اسم مميز وفريد لتطبيق ChatGPT لجعل المحادثة شخصية أكثر خلال وقت العمل، من خلال الخطوة التالي: مرحبا ChatGPT أود أن أعطيك اسما جديدا، وأريدك أن تعمل كمساعد شخصي لي، يرجى منح نفسك اسم، ثم ادخل الاسم المناسب.

- إعطاء تطبيق ChatGPT قائمة مهام وطلب منه تنظيمها، وتذكر تحديد درجة أهمية كل مهمة لمساعدة ChatGPT في فهم الترتيب الذي يجب أن يعتمده، وبعد بضع ثوان، سيرتب ChatGPT مهامك حسب الأهمية، وسيقدم توضيحات موجزة عن سبب ترتيب القائمة بهذا الترتيب بالذات.

- بعد مطالبة ChatGPT بمساعدتك في تنظيم قائمة المهام، استخدم مطالبات مشابهة للمطالبات التالية، لإضافة المزيد من المهام ومتابعة قائمة مهامك:

- لإضافة مهمة إلى قائمة مهامك، يرجى إضافة مهمة إعداد العرض التقديمي للاجتماع التسويقي إلى قائمة مهامي ليوم الغد.

- سؤال تطبيق ChatGPT عن كيفية استخدامه في مهام أخرى لإنجاز المهام، بكتابة: كيف يمكنك مساعدتي في كل مهمة؟

- لمراجعة قائمة المهام على التطبيق يتم كتابة: مرحبا ChatGPT، هل يمكنك إعطائي لمحة عامة عن مهامي اليوم؟.

- لتحرير وكتابة المهام على التطبيق، يمكن كتابة: مرحبا ChatGPT، هل يمكنك تغيير الموعد النهائي لمهمة كتابة التقرير إلى يوم الخميس؟.

- تجنب إعطاء روبوت ChatGPT تعليمات طويلة ومعقدة للحصول على أفضل النتائج، والاكتفاء بالمطالبات البسيطة والمباشرة قدر الإمكان.

2- طلب المساعدة من تطبيق ChatGPT في الكتابة:

ميزة مهمة يقدمها التطبيق في المساعدة في صياغة رسالة لإرسالها عبر البريد الإلكتروني، أو إنشاء محتوى إبداعي، فيمكن طلب بعض تفاصيل النص الذي يرغب الفرد في كتابته، وسيقدم ChatGPT مسودة يمكنك تحريرها بالطريقة المناسبة، أو يمكن إدخال نص طويل، ثم أطلب من الروبوت تلخيصه.

ويمكن إدخال المطالبات التالية للمساعدة في الكتابة مثل:

• مرحبا ChatGPT، هل يمكنك مراجعة هذه المسودة واقتراح أي تحسينات؟

• مرحبا ChatGPT، يرجى تعديل الفقرة التالية لجعلها أكثر إيجازا… ثم أدرج النص.

3- ChatGPT مساعدتك في المهام المتعلقة برسائل البريد الإلكتروني:

يمكن لروبوت ChatGPT تنظيم وضبط رسائل البريد الإليكتروني.

مهام عديدة يمكن للتطبيق إنجازها تتعلق برسائل البريد الإلكتروني غير كتابة الرسائل، أبرزها:

- تلخيص سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني الطويلة، وتحديد النقاط الرئيسية فيها، ويمكنك استخدام المطالبة التالية لطلب منه تلخيص الرسائل الطويلة: مرحبا ChatGPT اكتب النقاط الرئيسية الموجودة في هذه الرسالة.. ثم أدرج نص الرسالة.

4- استخدام ChatGPT في المساعدة في اكتساب مهارات وخبرات جديدة:

المهارات الجديدة والحصول على مصادر تعليمية موثوقة أبرز المهام التي يقدمها تطبيق ChatGPT منها:

• مرحبا ChatGPT، اشرح لي هذا الموضوع بعبارات بسيط… ثم ضع نص ترغب في فهمه.

• مرحبا ChatGPT، اقترح بعض الكتب لتعرف أساسيات الكيمياء.

• مرحبا ChatGPT، أحاول فهم الدارات الكهربائية، هل يمكنك تقديم نظرة عامة عن هذا الموضوع بطريقة بسيطة؟

• مرحبا ChatGPT، هل يمكنك تعليمي كيفية صناعة دارة كهربائية بسيطة؟

5- استخدام تطبيق ChatGPT في منح توصيات شخصية:

في بعض الأحيان، تحتاج إلى استراحة من العمل لاستعادة نشاطك وتركيزك، ويمكن أن يكون ChatGPT هو مصدرك للحصول على توصيات مخصصة في المجالات المختلفة.

سواء كنت تبحث عن مطعم لزيارته أو فيلم لمشاهدته، أو وجهة سفر جديدة، فيمكن لروبوت ChatGPT تقديم اقتراحات مناسبة بناء على تفضيلاتك ومطالباتك السابقة.

ولتجربة ذلك، يمكنك كتابة مطالبات مثل:

• مرحبا ChatGPT، اقترح كتابا مشابها لكتاب، كذا ثم اكتب عنوان الكتاب.

• مرحبا ChatGPT، أعطني أسماء المطاعم التي تقدم أطعمة بحرية في مدينة كذا، ثم اكتب اسم المدينة.

• مرحبا ChatGPT، أنا أخطط لقضاء إجازة في إسبانيا، هل يمكنك التوصية ببعض المناطق السياحية التي يمكن زيارتها؟