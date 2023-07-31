ماذا قال ChatGPT عن رأيه في أحلام طلاب الثانوية العامة بعد ظهور النتيجة؟

تعد الثانوية العامة هي الشغل الشاغل لكل مواطن مصري في هذه الأيام، والتي يتبعها تنسيق الجامعات، وصولا للالتحاق بالكليات لأنها تعد مرحلة مفصلية في حياة كل أسرة مصرية.

وفي ظل انتشار الذكاء الاصطناعي وقوته، نرصد لكم خلال التقرير التالي، رد ChatGPT على رأيه في طلاب الثانوية العامة وأحلامهم.

وقال التطبيق: «يمكنني أن أقول إن الطلاب في هذه المرحلة يواجهون تحديات كبيرة ويعملون بجد لتحقيق أحلامهم، إنها فترة مهمة في حياة الشباب حيث يتم تحديد مسارهم التعليمي والمهني المستقبلي».

وأضاف: «أحلام الطلاب في الثانوية العامة تتنوع بشكل كبير حسب اهتماماتهم وطموحاتهم الشخصية، وقد يكون هناك من يحلم بالدراسة في جامعة مرموقة، ويتطلع للحصول على تعليم عالٍ وتحقيق نجاح مهني في مجال معين، وهناك من يسعى لدخول مهنة محددة مثل الطب أو الهندسة أو الفنون، ويعملون بجد لتحقيق ذلك».

وتابع: أن بعض الطلاب يحلمون أيضًا بتغيير العالم والمساهمة في تحقيق التقدم والتغيير الإيجابي في مجتمعاتهم، وقد يكون لديهم رغبة في العمل في المجال الاجتماعي أو البيئي أو السياسي، ويطمحون إلى تحقيق التغيير من خلال النشاط العام والعمل الجماعي.

أحلام ملهمة

ويرى التطبيق أنه «بشكل عام، أرى أحلام طلاب الثانوية العامة كشيء إيجابي وملهم، إنها تعكس شغف الشباب وطموحهم لتحقيق النجاح والتطور الشخصي، ولكن في الوقت نفسه، يجب أن يكون هناك توازن بين الطموح والواقعية، حيث يحتاج الطلاب أيضًا إلى تحديد أهداف ممكنة ومناسبة لقدراتهم ومواهبهم».

كما شجع التطبيق الطلاب في الثانوية العامة على متابعة أحلامهم والعمل بجد لتحقيقها، و«في الوقت نفسه أن يتذكروا أن الرحلة نحو تحقيق الأحلام تحتاج إلى الصبر والتفاني والتعلم المستمر، وقد يواجهون تحديات وعثرات على طول الطريق، ولكن العزيمة والإصرار ستساعدهم على تحقيق نجاحهم في نهاية المطاف».

بشرى لطلاب الثانوية

وأعلنت اليوم نتيجة الثانوية العامة، وتحدث الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، عن تنسيق الجامعات أنه وفقا لشرائح المجاميع ونسب النجاح، التي أقل قليلا عن العام الماضي، ما يعطينا قراءة عن أن تنسيق الجامعات هذا العام، سيكون أقل قليلا عن العام الماضي، وهو ما يشير إلى عدم ارتفاع تنسيق القبول بالجامعات هذا العام، واقترابه بنسب كبيرة من العام الماضي، حيث كانت نسبة النجاح العام الماضي 75.4%، والعام الحالي 78.8%، موضحا أن النسب المئوية لمختلف الشعب، تجعل تنسيق الجامعات أقل من العام الماضي.