يعد ترشيد استهلاك الكهرباء الشغل الشاغل للحكومة والمواطنين في الفترة الحالية، خاصة بعد المؤتمر الصحفي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الذي أعلن فيه عن بعض خطوات ترشيد استهلاك الكهرباء، ما دفع البعض للتساؤل حول توقعات الذكاء الاصطناعي لأهم الأسئلة الخاصة بترشيد الاستهلاك، لذلك نرصد لكم خلال التقرير التالي، رد ChatGPT على سؤال «ما رأيك في خطة ترشيد استهلاك الكهرباء في مصر؟».

ترشيد استهلاك الكهرباء في مصر

ورد التطبيق على هذا السؤال قائلا: «تعتبر مصر واحدة من الدول التي تواجه تحديات كبيرة في إمدادات الطاقة، حيث تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري والغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، وتعتبر خطة ترشيد استهلاك الكهرباء واحدة من الإجراءات المهمة لتعزيز الكفاءة الطاقية وتقليل الاعتماد على المصادر الأحفورية».

بعض النصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

كما وضع التطبيق بعض النصائح لترشيد استهلاك الكهرباء في مصر منها:

1- تشجيع استخدام المصابيح الفلورية المدمجة LED التي تستهلك طاقة أقل من المصابيح التقليدية.

2- تشجيع استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة العالية، وتعمل على توفير برامج دعم مالي للمواطنين لشراء هذه الأجهزة.

3- تقديم خدمات الإنارة العامة بأسلوب فعال وموفر للطاقة، وتحويل الشوارع والميادين والمناطق العامة إلى إنارة LED.

4- تعزيز التوعية حول ترشيد استهلاك الكهرباء وتحفيز المواطنين على الاهتمام بالكفاءة الطاقية وتطبيق الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

واختتم التطبيق نصائحه قائلا: «هذه بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها لترشيد استهلاك الكهرباء في مصر، وهناك العديد من الإجراءات الأخرى التي يمكن اتخاذها لتحقيق هذا الهدف».

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه على عدة قرارات، منها 3 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات العالمية، بإجمالي حد أدنى حفر 13 بئرًا، واستثمارات حوالي 319.5 مليون دولار، كما أعلن عن قرارات تخص ترشيد استهلاك الكهرباء.