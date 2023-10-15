تفاصيل احتفالية 125 عاما على ميلاد صاروخان.. 20 كاريكاتير عن نصر أكتوبر (صور)

افتتح هراتشيا بولاديان سفير جمهورية أرمينيا بمصر، احتفالية 125 عامًا على ميلاد صاروخان، التي ينظمها مشروع ذاكرة الكاريكاتير، التابع لمؤسسة عبدالله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، ويستضيفها بيت السناري الأثري بالسيدة زينب، في الفترة من 14 إلى 31 أكتوبر الجاري.

حضر الافتتاح المطران كريكور أوغسطينوس كوسا أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، ونيافة الأسقف أشود مناتسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس بمصر، والسيدتان سوسي وسيلفا نارديان حفيدتي الفنان الراحل، ألكسندر صاروخان، والباحث عبدالله الصاوي المنسق العام للاحتفالية ومؤسس ومدير مشروع ذاكرة الكاريكاتير.

بدأت فعاليات الحفل بافتتاح معرض بورتريهات الإسكندرية، الذي يضم 110 بورتريه كاريكاتيري لمجموعة من أعلام ومشاهير مدينة الإسكندرية عام 1927.

ضم المعرض 20 رسما كاريكاتيريا أصليا نادرا

كما ضم المعرض 20 رسما كاريكاتيريا أصليا نادرا لصاروخان عن نصر أكتوبر، احتفالًا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، وقد حرص سفير أرمينيا والحضور أثناء تفقدها للمعرض على زيارة الركن الخاص بلوحات نصر أكتوبر، وأشادوا بما قدمه صاروخان من رسوم كاريكاتيرية عبر مسيرته التي جاوزت النصف قرن في الصحافة المصرية.

وفي كلمته، رحّب المهندس هيثم مهيب مدير بيت السناري، بالحضور، واستعرض بشكلٍ موجز، الفعاليات الفنية التي أقامتها مكتبة الإسكندرية لصاروخان، إذ سبق واستضافت المكتبة أكثر من فاعلية خاصة بصاروخان منها: احتفالية 120 عامًا على ميلاده، والتي أقيمت بمقر المكتبة الرئيسي في شهر أكتوبر عام 2019.

وأشار الدكتور جورج سيمونيان رئيس مجلس إدارة جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة، إلى أن صاروخان هو الواجهة المشرفة للمصريين الأرمن، وأحد أشهر من عملوا في مجال الرسم الكاريكاتيري في الصحافة المصرية والعربية في القرن العشرين، وأن جمعية القاهرة الخيرة الأرمنية العامة، قد سبق وأصدرت أكثر من كتاب عن صاروخان وفنه، إيمانًا منها بموهبة صاروخان الفذة، ودوره الرائد في توثيق الحياة السياسية المصرية على مدار أكثر من نصف قرن من خلال رسومه، التي لا زالت تدهشنا بمواكبتها لبعض الأحداث التي نعيشها الآن.

وفي ختام كلمته تقدم بالشكر لمكتبة الإسكندرية وبيت السناري وأسرة صاروخان، ومؤسسة عبدالله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري على ما تقوم به من مجهودات للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري ورواده الأوائل.

واستعرض الباحث عبدالله الصاوي في كلمته كواليس الكشف عن الألبوم النادر الذي يضم البورتريهات الكاريكاتيرية الخاصة بأول المعارض الكاريكاتيرية لصاروخان بالإسكندرية عام 1927، ورحلته التي امتدت لأكثر من عام، لاعداد أول دراسة من نوعها في مصر عن تاريخ البورتريه الكاريكاتير بشكلٍ عام، وتاريخ معرض صاروخان بالإسكندرية بشكلٍ خاص. وتوجه بالشكر لأسرة صاروخان وجمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة على ما قدموه من دعم معنوي ومادي لاصدار كتاب: بورتريهات الإسكندرية.

وزارة الثقافة المصرية

وتضمن حفل الافتتاح كذلك عرض فيلم تسجيلي مصحوب بالترجمة للإنجليزية عن الفنان ألكسندر صاروخان، بدعم من وزارة الثقافة المصرية ومن إخراج الفنان معتز راغب.

واختتم الحفل بإعلان أسماء الفائزين في مسابقة صاروخان لفن الكاريكاتير لعام 2023، والتي نظمها مشروع ذاكرة الكاريكاتير، بالتعاون مع أسرة صاروخان، احتفالًا بالذكري الخامسة والعشرين بعد المئة على ميلاده، تشجيعًا لرسامي الكاريكاتير المصريين.