بطريرك الأقباط الكاثوليك يزور أرض مبنى خدمات كنيسة العذراء مريم بالتجمع الأول

زار البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، قطعة الأرض، التي خصصتها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبطريركية الأقباط الكاثوليك بالقاهرة، كتوسع لكنيسة العذراء مريم، بحي القرنفل، بالتجمع الأول.

تفاصيل مبنى خدمات كنيسة العذراء

وتبلغ مساحتها 2738 مترًا مربعًا، يقام عليها مبنى إداري، وقاعات لممارسة دور الكنيسة في التكوين الديني، والثقافي، والاجتماعي.

وكان في استقبال غبطته الأب يوسف أسعد، راعي الكنيسة ومن المنتظر استخراج تراخيص البناء، خلال ستة اشهر على أن يتم تنفيذ المبنى، خلال 3 سنوات.

بطريرك الكاثوليك يؤكد أهمية المواظبة فعل الخير

وفي سياق متصل، ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة السيدة العذراء، بالقاهرة الجديدة.

وأوضح الأب البطريرك المعنى الصحيح للصليب في حياتنا، مؤكّدًا أنَّه لا معنى للصليب دون محبة، كما أجرى غبطته حوارًا مفتوحًا مع المحتفى بهم حول ما تعلموه، خلال فترة الاستعداد للمناولة الأولى.

وأكّد بطريرك الأقباط الكاثوليك لأبنائه وبناته أهمية قراءة الكتاب المقدس، والمواظبة على حضور القداس الإلهي، بانتظام، بالإضافة إلى فعل أعمال الخير، يوميًا.

وفي الختام تم توزيع الهدايا التذكارية على المحتفل بهم، الذين بلغ عددهم ثمانية أفراد من قبل غبطة أبينا البطريرك، بالإضافة إلى تكريم أحد أبناء الكنيسة، لتفوقه في مرحلة الثانوية العامة.